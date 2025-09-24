“No se trata de negociación”: Luis Abinader exige enfrentar bandas armadas en Haití durante Cumbre Concordia 2025

Nueva York.– La República Dominicana volvió a colocarse en el centro de la conversación internacional con la participación del presidente Luis Abinader en la Cumbre Concordia 2025, en un diálogo titulado “A Conversation with H.E. Luis Abinader, President of the Dominican Republic”, desarrollado en el escenario East Stage bajo el eje Democracia, Seguridad y Riesgo Geopolítico.

Durante la conversación, el jefe de Estado dominicano destacó los avances alcanzados por el país en estabilidad institucional, reducción de la pobreza y atracción de inversiones extranjeras en sectores como turismo, zonas francas, dispositivos médicos y cigarros, consolidando una de las economías de mayor crecimiento en América Latina.

“El gran logro de la República Dominicana es que hemos avanzado en crecimiento económico, pero también en justicia social, reduciendo la pobreza y garantizando instituciones democráticas fuertes e independientes. Ese equilibrio es lo que nos ha dado estabilidad y paz social”, expresó el presidente Abinader.

Lo que dijo sobre Haití

El mandatario también se refirió a la situación en Haití, reiterando que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la violencia de las bandas armadas en el vecino país.

Señaló que “no se trata de negociación, sino de enfrentar y derrotar a esos grupos con la fuerza de la comunidad internacional, para liberar al pueblo haitiano y permitirle iniciar un camino de desarrollo”.

WhatsApp Image 2025 09 24 at 11.44.16 AM

Detalles del encuentro

La sesión fue conducida por Nicholas Logothetis, cofundador y presidente del Consejo de Concordia, quien afirmó: “El liderazgo de la República Dominicana en materia de democracia y seguridad ofrece una lección valiosa para toda América Latina. Su modelo de diálogo político y apertura al mundo es un referente en la región”.

La participación del presidente Abinader en Concordia 2025 reafirma el posicionamiento internacional de la República Dominicana como un país que combina desarrollo económico con estabilidad política, proyectando una voz de liderazgo en los grandes debates globales sobre democracia, seguridad y cooperación internacional.

Acompañaron al mandatario la primera dama Raquel Arbaje, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York Jesús Vázquez (Chu), la embajadora dominicana en Estados Unidos María Isabel Castillo Báez, Alberto Caminero, director de la Dirección de Prensa de la Presidencia (DPP), Félix Reina, director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), y Abel Guzmán Then, subdirector de la DIECOM.

