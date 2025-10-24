Estados Unidos descuidó a los vecinos. Nuestros padres enseñaban desde niño que el familiar más cercano que se tiene es el vecino.

¿Qué le ocurrió a Estados Unidos de América? Bueno, América Latina y El Caribe era muy poca cosa para el gran imperio estadounidense, tratándonos con la punta del pie.

Puede leer: La lucha por Bayahíbe

Países tercermundistas como RD no significábamos nada para el coloso del norte; sin embargo, existe un cliché que reza: Cuando Estados Unidos tose, a la República Dominicana le da gripe.

El pasado siglo los dominicanos fuimos mancillados en dos ocasiones, 1916 y 1965, cuando 42 mil marines de la 82 División de Infantería de la Armada de USA, nos invadieron el 28 de abril de ese año y abortaron la revuelta constitucionalista que reclamaba el retorno del profesor Juan Bosch al poder.

Es notable la decadencia del imperio estadounidense. Aquí los chinos se vienen apoderando del comercio y el mundo observa las drásticas medidas tomadas por USA sobre Venezuela y la rebelión que exhibe Gustavo Petro en Colombia.

¡No se vaya nadie, que esto se pone bueno! —Rafael Rubí, narrador deportivo cubano.