No siempre se nota. A veces parece que estamos avanzando. Hay discursos que suenan modernos, leyes que se anuncian como grandes logros, fotos institucionales con sonrisas de orgullo. Pero basta con mirar un poco más de cerca para que estalle la sensación persistente de que algo no cuadra, y entonces se hace evidente: vamos para atrás.

Y no hablo de economía o de seguridad. Hablo de derechos. De humanidad.

Esta semana se promulgó un nuevo Código Penal. Nuevo, sí. Pero lleno de ideas viejas. Tan viejas que aún permiten el castigo físico a niños y niñas. Tan cómodas que definen la violación en pareja solo si hay evidencia de fuerza o uso de drogas. Tan convenientes que legalizan la discriminación bajo el pretexto de las “buenas costumbres”. Y yo me pregunto: ¿esto es lo que llamamos progreso?

No es que no sepamos hacerlo mejor. Es que, a veces, no queremos.

Lo mismo está ocurriendo con la esperada reforma del Código Laboral. Un proceso que podría ser una oportunidad para reconocer el trabajo de cuidados, ampliar licencias de paternidad, garantizar condiciones más justas… pero que, sigue dejando a muchas personas fuera. Como si aún no merecieran estar.

Recuerdo cuando alguien me dijo: “Es que este país no está preparado para tanto cambio”. Me lo dijo con buena intención, de esa que florece en el camino hacia el infierno. Y yo pensé: ¿y quién protege a quienes llevan décadas esperando? ¿A las madres solteras? ¿A las trabajadoras informales? ¿A quienes cuidan sin descanso, sin salario, sin derechos?

Retroceder no siempre se nota. A veces es una omisión en una ley. Un silencio que se impone. Un derecho que no llega.

Lo más doloroso es que todo eso ya lo habíamos nombrado. Ya sabíamos lo que hacía falta. Ya existían las propuestas. Los datos. Los testimonios. Pero el miedo, una vez más, fue más fuerte que la voluntad.

Un país que va para atrás no siempre se nota por las cifras del PIB ni por la posición que ocupa en los ránkings internacionales. Se nota cuando empezamos a discutir otra vez lo que creíamos superado. Cuando tenemos que justificar por qué una niña no debería parir. Cuando decimos que cuidar también es trabajar. Cuando exigimos que una ley no nos ignore como si no existiéramos.

Un país va para atrás cuando, en lugar de ensanchar la justicia, la administra con cuentagotas. Cuando, en vez de reparar deudas históricas, las recalcula. No es progreso si avanza sin nosotras, sin quienes han sido postergadas, silenciadas, mutiladas en sus derechos. Un país avanza cuando se atreve a mirar de frente a quienes ha dejado fuera y, en lugar de temerles, les abre paso. Porque solo así, con todas las voces adentro, el futuro se vuelve verdaderamente posible.