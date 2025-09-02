No solo es Netflix: lo que traen Disney+ y Prime Video en septiembre

  Hoy
Si te estás quedando sin opciones que te gusten en tus servicios de streaming favoritos, Septiembre llegará con nuevas propuestas interesantes y frescas.

Aquí hay una lista de los programas y películas más importantes que llegarán a las plataformas de transmisión como Netflix, Disney+ y Amazon Prime.

Netflix

Merlina Temporada 2 Parte 2 (3 de Septiembre)

The Fragrant Flower Blooms With Dignity (7 de Septiembre)

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (13 de Septiembre)

Alice in Borderland temporada 3 (25 de Septiembre)

Disney+

Lilo & Stitch (2025) (3 de Septiembre)

Reminder (3 de Septiembre)

The Simpsons temporada 36 (28 de Septiembre)

Amazon Prime

Black Bag (5 de Septiembre)

Novocaine (12 de Septiembre)

Love Hurts (19 de Septiembre)

