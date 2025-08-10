¡No te lo pierdas! Estrenos de Netflix para el mes de agosto

Durante este mes de agosto, la plataforma de streaming Netflix actualizó su cartelera de películas y series que se estarán estrenado en todo el transcurso del mes.

Con una variedad en su catalogo que incluye contenido ya sea animados, acción, drama, terror o amor para los diferentes públicos de la plataforma.

Estrenos de Películas en Netflix

My Oxford Year (1 de agosto): un romance protagonizado por Sofia Carson, con vida estudiantil en Oxford que se enamora de su profesor de poesía.

Fixed o despelote (13 de agosto): nueva comedia animada de Genndy Tartakovsky sobre un perro que descubre que será castrado al día siguiente y tiene 24 horas para vivir su ultima aventura con sus amigos.

La noche siempre llega (15 de agosto): thriller tenso sobre una mujer que lucha para proteger a su familia.

El club del crimen de los jueves (28 de agosto): comedia de misterio basada en el best‑seller de Richard Osman, dirigida por Chris Columbus.

Estrenos de series en Netflix

Wednesday (Merlina) – Temporada 2, Parte 1 (6 de agosto): vuelve la joven Addams en la Academia Nevermore. La Parte 2 se estrena el 3 de septiembre. Esta temporada incluye participación especial de Lady Gaga y nuevos personajes como el de Steve Buscemi.

Mi vida con los chicos Walter– Temporada 2 (28 de agosto): regreso del popular drama romántico adolescente.

La pareja perfecta – Temporada 3 (1 de agosto): nueva temporada del reality de citas con participantes de Netflix y The Bachelor.