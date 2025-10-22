“No tenemos para dónde coger”: el temor de una madre en Sabana Perdida ante el paso de la tormenta Melissa

“No tenemos para dónde coger”: el temor de una madre en Sabana Perdida ante el paso de la tormenta Melissa

El río Ozama este miércoles. Foto| José de León.

“No tenemos para dónde coger”. Es el clamor de Blanca Patricia, madre de cinco niños en Sabana Perdida, mientras las lluvias de la tormenta tropical Melissa comienzan a intensificarse en el país y amenazan con convertirse en huracán categoría 1 este jueves.

La mujer relata que cada vez que el río Ozama crece, el miedo se apodera de las familias de la zona, pero no tienen otra opción que refugiarse como pueden.

Siempre que hay vaguadas o ciclones esto se llena de agua”, dijo a nuestro periodista Juan María, mientras explicaba que su única alternativa es colocar una carpa en la calle.

“Subimos para ahí arriba y ponemos una carpa en la calle nosotros mismos”, expresó con resignación.

¿Cuánta lluvia más se espera?

El meteorólogo Wagner Rivera informó que en las próximas 48 horas se pronostican acumulados de entre 200 y 350 milímetros de lluvias, mientras que en un lapso de cinco días podrían superar los 150 a 250 milímetros. Las zonas sureste y sur serán las más afectadas.

“Hoy sí va a llover, pero mañana las precipitaciones serán más frecuentes e intensas que hoy, a medida que el sistema se desplace”, precisó Rivera.

Provincias bajo alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, aumenta a 13 las que están en amarilla y mantiene 3 en verde, al ubicar a Melissa a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

