“No tengo nada que ver”: asegura hombre detenido por tragedia en Santiago

Carlos Manuel Rosario fue detenido mediante una orden de arresto, días después de haber denunciado públicamente que se le estaba involucrando injustamente en la tragedia ocurrida en la provincia Santiago, donde cinco personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre la Policía Nacional y presuntos delincuentes.

Rosario, quien había declarado su inocencia aseguró que no tiene relación alguna con los hechos. “Todo el mundo es testigo en mi barrio, mis compañeros de trabajo”, expresó antes de su detención. “Vuelvo y lo reitero: no tengo nada que ver con eso. Mi mamá me crió con muchos valores”, agregó.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre los cargos específicos que se le imputan ni sobre los elementos que motivaron la orden judicial.

La investigación continúa en curso, mientras se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

