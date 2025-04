«No tengo ni un arañón, pero tengo el corazón destrozado»: las marcas invisibles del colapso en el Jet Set

“Mi cuerpo no tiene ni un rasguño, me reviso y no tengo ni un arañón, pero tengo el corazón destrozado”, relata Mayra Vallejo con la voz entrecortada y el rostro desencajado por el horror vivido la madrugada del 8 de abril. Es una de las sobrevivientes del trágico colapso en la discoteca Jet Set, que terminó con al menos 231 muertos y más de 180 heridos.

Vallejo llegó al establecimiento alrededor de las 11:00 p.m. del lunes 7 de abril, para celebrar la vida de una de sus compañeras del club Haineros Dorados y disfrutar de las canciones del merenguero Rubby Pérez. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos 20 minutos desde su llegada cuando, según relató, un fragmento del techo se desprendió, lo que de inmediato le generó preocupación.

«Cayó un fragmento grande, le cayó al señor que iba delante de mí, en el hombro. El señor le explica a un seguridad que le dio en el hombro, y se ve cuando solamente buscaron una pala y una escoba y lo barrieron. Eso me llamó la atención, porque la persona que andaba conmigo, cuando le tocó cruzar, le cayó agua, que tuvo que quitarse el saco, y también nos pusimos como a expectativas. Luego, cuando llego a la mesa, yo fui persona por persona, y le dije que había caído un fragmento de yeso, no sabía que era cemento, y quedó como una frisura. Cuando llego a donde estaba Luis Guillén, su cuñado y hermana, yo los abrazo por detrás y le digo: Milagros, cayó un fragmento de yeso. Ella me contesta: Mayra, pero cuidado si este techo se nos cae encima, y sigo para mi silla», narró ante las cámaras de El Informe con Alicia Ortega.

Mayra Vallejo, sobreviviente del Jet Set / Fuente externa.

Explica que cuando “La voz más alta del merengue”, como también era conocido el artista, comenzó a interpretar el cuarto tema musical de la noche en el Jet Set, ella le comentó a su acompañante —a quien no identificó— que sentía mucho calor. Unos cinco minutos después, el ambiente comenzó a refrescarse… y fue entonces cuando cayó un segundo fragmento del techado a sus espaldas, esta vez del tamaño de un block de ocho pulgadas.

«Por instinto, yo me paré, porque la mesa se despedazó. Al yo estar parada, la persona me haló. Yo tenía un pie en el lobby y el otro dentro de la discoteca, cuando la detonación, eso fue lo que me empujó hacia afuera. Yo estoy viva porque él no me soltó, él nunca me soltó, porque yo sentí como que volé. Esa entrada se selló, porque el desplome fue en segundos», dijo.

Mayra Vallejo, además, clamó a Dios que le dé fortaleza para enfrentar las secuelas de una tragedia que ha conmovido a la población, tanto a nivel nacional como internacional, y le agradeció por darle una nueva oportunidad de vida.

«Solo le pido a Dios que me dé fortaleza, porque lo que yo estoy sintiendo es grande, yo quiero tocarme, yo quiero despertar, yo no tengo forma de agradecer a Dios que haya preservado mi vida. Yo le agradezco, yo estoy conforme con su voluntad, porque Dios es real, y con esto yo le envío un mensaje a la sociedad, al mundo», pronunció con los ojos llenos de lágrimas.

Depositan querella contra los propietarios del Jet Set

Este lunes, los padres y la esposa del agente de la Policía Nacional, Virgilio Rafael Cruz Aponte — fallecidó a consecuencia del derrumbe en la discoteca Jet Set—, depositaron una querella penal por homicidio involuntario contra los propietarios del centro de diversión, Antonio Espaillat López y Elsa Grecia López, así como contra la empresa E y L, S. R. L.

Según explicó Félix Portes, abogado de los querellantes Aidé Dolores Aponte Moni, Dionnis Rafael Cruz Rosario y Wendely Manelí Ramírez Gómez, la acción legal incluye una demanda contra el Estado por el alegado incumplimiento de su deber de supervisión.

Virgilio Rafael Cruz Aponte, fallecidos en el desplome de la discoteca Jet Set / Fuente externa

«Gobierno respetará la justicia en caso Jet Set»

Por su parte, el presidente Luis Abinader aseguró hoy que el Gobierno que encabeza respetará todo el proceso judicial relacionado con el caso Jet Set.

«Nosotros vamos a respetar que se haga justicia, como tiene que hacerse justicia. Nosotros eso lo vamos a respetar y no van a encontrar ningún tipo de incidencia del Gobierno en los aspectos de justicia», afirmó el mandatario durante el encuentro La Semanal con la Prensa.

«Nadie puede prever el curso que tome un proceso judicial, y mucho menos el Poder Ejecutivo, que, como acaba de decir el presidente, no debe inmiscuirse ni se inmiscuye este gobierno. Ahora, el curso de un proceso judicial muchas veces depende de las partes, y la misma justicia a veces parece dilatar, y tiene que ver con que los querellantes, en muchas ocasiones, no son diligentes completando sus expedientes», añadió el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

