No todo es color de rosa: Hay peloteros que no han tenido suerte fuera del terreno de juego

El 21 del pasado mes (de marzo), el periódico HOY realizó un trabajo en el que resaltaba el éxito alcanzado por algunos expeloteros dominicanos, quienes después de haber hecho fortunas como jugadores, hoy son prósperos empresarios, que realizan inversiones estratégica de una parte del dinero que le proporcionaron sus contratos multimillonarios en las Grandes Ligas.

En esa lista se inscriben los exgrandes ligas Alex Rodríguez, David Ortiz, Edwin Encarnación, Tony Peña, Ubaldo Jiménez, entre otros.

Alex Rodríguez, por ejemplo, ha construido un imperio inmobiliario valorado en cientos de millones de dólares.

Es, además, el accionista mayoritario en el grupo propietario del equipo de baloncesto de la NBA, los Minnesota Timberwolves y las Minnesota Lynx (WNBA), junto con el empresario Marc Lore.

En la actualidad, además de los 20,000 apartamentos que posee, tiene 10 mil viviendas unifamiliares, sumando un total de 30 mil activos inmobiliarios en Estados Unidos.

Recientemente, acompañado de David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, Alex Rodríguez anunció que haría una inversión de mil millones de dólares en un proyecto turístico, ubicado en el complejo Playa Grande, provincia María Trinidad Sánchez.

Edwin Encarnación, por su parte, es el principal accionista en el hotel Hilton Garden Inn, localizado en La Caleta, de La Romana.

En 2022, David Ortiz hizo el lanzamiento de Papi Cannabis, una línea exclusiva de productos de cannabis desarrollada en colaboración con Rev Brands.

El dominicano se alió con la empresa Rev Whosale Brands para lanzar una línea de productos cannábicos que se llama Papi Premium Cannabis y tiene al ex beisbolista como imagen principal. Más recientemente, David lanzó al mercado una marca de ron: “Ron Ozama”.

El otro lado de la moneda

Contrario a lo que ocurre con Rodríguez, Ortiz y Encarnación, hay otros ex grandes ligas que no han tenido la misma suerte fuera del terreno de juego, en los negocios ni en la vida en sentido general.

Ricardo Carty, quien participó en 15 temporadas en las Grandes Ligas, declaró en varias ocasiones que la pensión que recibía de la MLB no les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.

“La gente piensa que nosotros -los peloteros retirados- recibimos una gran pensión desde las Grandes Ligas, pero eso no es así”, planteó.

“Tengo que hacer muchas actividades (que me generen algún ingreso) para poder vivir bien”, agregó. Falleció en noviembre del año pasado.

Miguel Tejada

Perteneció a la élite de los shortstop a finales de los 90, pero ha visto esfumarse 96 millones de dólares que ganó tras jugar para los equipos de Oakland, Baltimore, San Francisco y Los Astros de Houston, sin incluir contratos por publicidad y salarios en Ligas Invernales. El llamado “Pelotero de la Patria” se vio envuelto en litis judiciales, acusado de fraude por supuestamente entregar cheques sin fondos en el 2013.

Expeloteros como David Ortiz, Edwin Encarnación, así como Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas y organizaciones como las Águilas Cibaeñas mostraron su disposición de colaborar económicamente con Tejada para que pague a sus deudores en caso de que se determinara que efectivamente debía dinero.

Pedro Guerrero

El infielder/outfielder dominicano que durante su paso por las mayores militó en los equipos Dodgers de Los Ángeles y Cardenales de San Luis fue arrestado en septiembre de 1999 por supuestamente intentar comprar 33 libras de cocaína a un expendedor encubierto. En junio de 2002 fue absuelto. Se le descargó con una sentencia por déficit de atención severa.

“Cutá” Pérez

A finales de los años 80 e inicios de los 90, el ex astro de las Grandes Ligas, Pascual Pérez, apodado Cutá, se destacó como pitcher con los Bravos, los Expos y los Yankees.

Se comentaba que tenía problemas de adicción y que invirtió en una fábrica de pantalones jeans, pero sus hermanos tuvieron que protegerlos para evitar que llegara a la autodestrucción.