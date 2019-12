Nobel física insta a luchar contra el cambio climático

Un astrónomo que comparte el premio Nobel de Física de este año por haber descubierto un planeta fuera de nuestro sistema solar está en desacuerdo con la gente que no hace caso del cambio climático, con la excusa de que los seres humanos con el tiempo podrán emigrar a otros planetas.

Didier Queloz fue uno de los varios premios Nobel que hablaron sobre el cambio climático en una conferencia de prensa en Estocolmo. “Creo que esto es simplemente irresponsable, porque otras estrellas están tan lejos que creo que no deberíamos tener ninguna esperanza seria de escapar de la Tierra“, dijo Queloz. “También hay que tener en cuenta que somos una especie que ha evolucionado y se ha desarrollado para este planeta. No estamos hechos para sobrevivir en ningún otro planeta que no sea éste“, dijo. “Sería mejor que gastáramos nuestro tiempo y energía tratando de arreglarlo“. Varios otros ganadores del Premio Nobel también instaron a que se tomara en serio el cambio climático. Los comentarios se hicieron mientras en Madrid se celebra cumbre mundial sobre cambio climático. Esther Duflo, una de las galardonadas con el Nobel de Economía, advirtió que abordar el cambio climático “requerirá un cambio de comportamiento, especialmente en países ricos“.