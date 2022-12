Nochebuena: ¿cuánto cuesta la cena de este 2022?

Se acerca la Nochebuena y con ella una de las preocupaciones de los ciudadanos de menor poder adquisitivo, tratar de celebrar en familia esta festividad sin que se le haga un hoy en el bolsillo. Muchas son las opciones para poner en la mesa este próximo 24 de diciembre.

Según el director ejecutivo del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddy Alcántara, la República Dominicana ocupa el segundo lugar en la lista de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), con un valor de US$290.05, es decir, alrededor de RD$16,000.00 esto de acuerdo a una comparación del Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica (CONCADECO).

¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena?

Conociendo esto, es interesante preguntarse ¿Cuánto cuesta la cena de Nochebuena? en la República Dominicana.

Según los datos obtenidos por el Periódico HOY Digital, la cena de Nochebuena del primer quintil de la población para cuatro personas oscila entre los RD$3,500.00 pesos si se toma en cuenta los precios de los productos básicos presentados en el Informe de Resultados del comportamiento de precios justos en supermercados, colmados, mercados y almacenes al 24 de noviembre publicado por Pro Consumidor y una de la cadena de supermercados más grande del país.

Si una familia de cuatro personas quiere degustar una cena de Nochebuena con arroz blanco, moro (de habichuela o gandules), carne de cerdo o pollo, ensalada «Rusa» y verde, espaguetis, manzanas, uvas y telera, sin contar con los sazones y especias necesarias para la preparación de los alimentos, según el informe de precios justos de Pro Consumidor debe destinar al menos de RD$3,529.59, mientras que para tener acceso a los mismos productos y en la misma cantidad pero adquiridos en los supermercados debe disponer de por lo menos RD$3,678.16.

No obstante, amas de casa consultadas por el Periódico Hoy Digital, no se mostraron de acuerdo con esta cantidad debido a que aseguran que para poder presentar una «Mesa decente» para cuatro personas se deben destinar al menos RD$4,000.00 a RD$5,000.00, aunque es importante aclarar que la lista de precios ofrecida por Pro Consumidor y contrastada en los supermercados no contempla la carne de pollo o cerdo asada o al horno como se acostumbra a comer en navidades y por lo tanto esto eleva el precio.

Tampoco contempla un posible aumento en los precios de los productos que se buscan para la cena de Nochebuena como aseguran las amas de casa que se acostumbra a dar para estas fechas.