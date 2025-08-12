Noelvi Marte disfruta su transición al jardín derecho

Noelvi Marte se destaca en el jardín de derecho, su nueva posición con los Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas.

Para el joven de 23 años ha sido una buena linda experiencia, además de una gran oportunidad de jugar todos los días, sobre todo después de la llegada del guante de oro Ke’Bryan Hayes el pasado 30 de julio.

Marte, también expresó que siente menos presión jugando en los jardines, ya que no tiene que estar atento a todas las jugadas.

“Realmente se siente mejor, menos presión porque no tengo que anticiparme a todas las jugadas, ya que cuando juegas en el infield definitivamente tienes que estar pendiente a todos, así que me siento bien porque estoy ayudando al equipo donde me necesitan” Dijo el dominicano

La opinión de Terry Francona

En una conversación con reporteros de MLB en español, el dirigente de los Rojos de Cincinnati, Terry Francona dijo que Noelvi se ve muy bien jugando en el RF, de hecho agregó que se ve muy cómodo y que parece que todo seguirá mejorando cuando pasen los días y Marte continúe en su nueva posición.

Noelvi nunca había jugado en los jardines, pero se ha estado preparando desde antes del juego de estrellas para aprender y parece que ha logrado avances significativos muy rápido en las Grandes Ligas, incluso mostrando su brazo cuando consiguió poner out con un tiro perfecto el lunes al corredor de los Filis Bryce Harper cuando intentaba anotar.

En 14 juegos como jardinero derecho de los Rojos de Cincinnati, Noelvi ha conseguido dos asistencias y no ha cometido errores.

Marte agregó que ahora tiene que aprender a jugar escuchando a los fanáticos gritándole en las gradas, algo que casi no ocurría cuando estaba en la tercera base.