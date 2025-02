Nombramiento de Roberto Ángel Salcedo: ¿Qué dicen las redes?

El nombramiento de Roberto Ángel Salcedo como nuevo ministro de Cultura, anunciado este domingo por el presidente Luis Abinader, ha generado opiniones encontradas entre los usuarios de las redes sociales, pese a que, en su gestión, el funcionario pretende «estimular la industria creativa y cultural como motor de desarrollo».

Entre los comentarios a favor de dicha designación, destaca el de la comunicadora y productora Miralba Ruiz, quien pidió a Salcedo, en su nuevo rol como ministro de Cultura, hacer el esfuerzo de llenar el país de escuelas de Bellas Artes.

«Roberto, yo me conformo con que llenes el país de escuelas de Bellas Artes, que cada niño y niña dominicana encuentre en una escuela de Bellas Artes el espacio donde poder aprender y expresar el arte», dijo Ruiz, al tiempo de agregar: «De nada vale criticar duramente la cultura de la música urbana si no le damos a nuestros niños y niñas otras alternativas o la estructura para que aprendan a hacerlo bien».

«¡Felicitaciones, Robertico Salcedo! Tenemos fe en que proyectará mucho más la cultura», escribió el internauta Nelson Muñoz.

Roberto Ángel Salcedo, nuevo ministro de Cultura

En tanto, la usuaria de X, Tanya Rodríguez, le deseó a Roberto Ángel Salcedo que su paso por este importante ministerio «nos deje a todos con el sabor de que cumplió con su misión». «Nuestros jóvenes y nuestros artistas de bien están dispuestos a trabajar de la mano con ese ministerio, solo necesitan una oportunidad», afirmó.

«Enhorabuena y éxito en sus funciones, los conciertos en los parques de las provincias, danza y teatro para los jóvenes, fomentar escuelas de música en las escuelas, bibliotecas donde quiera que se pueda», añadió Wilsa Williams.

De su lado, el gestor y consultor cultural Alexei Tellerías expresó: «Por regla general, siempre he esperado una buena gestión de cada persona que ha sido nombrada en Cultura. Siempre he preferido ser optimista y dar un compás de espera para ver hacia dónde van a encaminar su gestión. En este caso, no veo por qué hacer una excepción».

El también periodista indicó que la problemática real no está en quién encabece el ministerio, sino en una visión adecuada de las políticas culturales como eje fundamental del desarrollo por parte del gobierno central.

«Mientras no se cuente con una adecuada planificación de estas políticas, seguiremos prorrogando las problemáticas del sector, que llevan arrastrando un buen tiempo», pronunció Tellerías al ser preguntado sobre el tema por periodistas de Hoy Digital.

Mientras que el cibernauta Henry Ramírez cuestionó: «Pero no hay más gente allá que tome estos cargos, solo es el mismo grupito… ¡caramba! ¿Qué deuda tiene el gobierno con esos políticos que hasta han sido de tres partidos?«

«No este país cada día más en retroceso, usted debió ser destituido de cualquier función de gobierno. Estamos hartos de ustedes, la misma vaina política siempre. Hablamos en 2026», comentó Mc Pauta Produciendo.

