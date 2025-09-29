Nombre de la segunda hija de Natti Natasha tiene raíces dominicanas

Nombre de la segunda hija de Natti Natasha tiene raíces dominicanas

Este domingo Natti Natasha y Raphy Pina realizaron el nombre de su segunda hija durante el baby shower del pueblo, un evento abierto y gratuito realizado en el Mall of San Juan, Puerto Rico.

Dominique Isabelle así se llamará la segunda bebé de la pareja, el primer nombre, en honor a sus raíces dominicanas, y el segundo por la madre de Natti, que también es Vida; la primera hija de la cantante lleva ese nombre.

“Mi papá nació en la República Dominicana, me dio este cuerpo, me enseñó muchos valores y por él yo estoy aquí parado con esta belleza y se va a llamar Dominique Isabelle, ese es el nombre de la princesita nueva”, expresó Pina ante el público.

“Isabelle, Vidita es Isabelle por la mamá de Natti y Dominique por ser una media dominicana”, agregó.

Revelación de sexo

El escenario de los Premios Juventud se transformó en el epicentro de una revelación inesperada cuando Natti Natasha utilizó su actuación para anunciar el sexo de su segundo bebé.

La artista dominicana, de 38 años, sorprendió al público al finalizar su interpretación de Traje aquí, ya que en ese momento su vestido cambió de color y se tiñó de rosa, confirmando que espera otra niña.

Esta revelación, que se produjo durante la apertura del evento, cumplió la promesa de la cantante de ofrecer “un opening histórico”, según ella misma indicó a través de una publicación en sus redes sociales, la cual posteó previo al evento.

La cantante ya es madre de Vida Isabelle, fruto de su relación con el productor y empresario puertorriqueño Raphy Pina, ahora está disfrutando de su segundo embarazo y en junio, Natti Natasha comunicó que pospondría su gira de conciertos para dedicarse plenamente a su segundo embarazo, una decisión que fue bien recibida por sus seguidores y que subraya la importancia que la artista otorga a su vida familiar.

La emoción por la llegada de la nueva integrante de la familia también se reflejó en Vida Isabelle, de 4 años, quien acompañó a sus padres en su viaje a Panamá y participó activamente en la celebración de los premios, incluso se pudo ver que la pequeña estuvo especialmente entusiasmada ante la perspectiva de convertirse en hermana mayor.

