Nómina del posible roster del equipo dominicano para el Clásico Mundial es realmente asombrosa

Uno de los temas que más apasiona a los dominicanos es la posible confirmación del roster del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año 2026.

En ese tenor, nos motivamos a abordar el roster desde la óptica salarial de los jugadores que integrarían el conjunto, tanto los que fungirán como titulares, los abridores, los relevistas y los posibles sustitutos.

Juan Soto Fernando Tatis Jr. Vladimir Guerrero Jr.

Veamos, sin más preámbulos, el posible roster del conjunto dominicano de cara al próximo Clásico Mundial y los respectivos salarios que devengarán los peloteros en la temporada 2026:

ABRIDORES

Freddy Peralta US$8,000,000 Cristopher Sánchez US$3,500,000 Framber Valdez US$18,000,000* Luis Castillo US$24,150,000 Sandy Alcántara US$17,300,000

CERRADOR

Carlos Estévez US$10,000,000



BULLPEN

Jhoan Durán US$4,125,000

Camilo Doval US$4,525,000

Félix Bautista US$2,250,000

Cristian Javier US$21,400,000

Brayan Bello US$6,166,667

Luis Severino US$25,000,000

Wandy Peralta US$4,450,000

Bryan Abreu US$3,450,000

Gregory Soto US$5,350,000

Ronny Henríquez US$820,000

Abnel Uribe US$820,000



TITULARES

C) Yainer Díaz US$3,500,000

1B) Vladimir Guerrero Jr. US$40,214,286

2B) Ketel Marte US$15,000,000

3B) Manny Machado US$25,090,909

SS) Willy Adames US$13,142,857

LF) Juan Soto US$51,875,000

CF) Julio Rodríguez US$20,185,714

RF) Fernando Tatis Jr. US$20,714,286

DH) vs Der: Rafael Devers US$29,500,000

vs Zur: José Ramírez US$21,000,000

BANCA

CATCHERS

Agustín Ramírez US$820,000

Samuel Basallo US$1,625,000

INFIELD

Geraldo Perdomo US$6,250,000

Jeremy Peña US$4,100,000*

Junior Caminero US$820,000

Elly De La Cruz US$820,000

OUTFIELD

Teóscar Hernández US$19,666,666

Ramón Laureano US$6,500,000

*Salario 2025 (agente libre 2026)