Nómina del posible roster del equipo dominicano para el Clásico Mundial es realmente asombrosa

  • Hector Gomez
Uno de los temas que más apasiona a los dominicanos es la posible confirmación del roster del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año 2026.

En ese tenor, nos motivamos a abordar el roster desde la óptica salarial de los jugadores que integrarían el conjunto, tanto los que fungirán como titulares, los abridores, los relevistas y los posibles sustitutos.

Veamos, sin más preámbulos, el posible roster del conjunto dominicano de cara al próximo Clásico Mundial y los respectivos salarios que devengarán los peloteros en la temporada 2026:

ABRIDORES

  1. Freddy Peralta US$8,000,000
  2. Cristopher Sánchez US$3,500,000
  3. Framber Valdez US$18,000,000*
  4. Luis Castillo US$24,150,000
  5. Sandy Alcántara US$17,300,000

CERRADOR

  • Carlos Estévez US$10,000,000

BULLPEN

    • Jhoan Durán US$4,125,000
    • Camilo Doval US$4,525,000
    • Félix Bautista US$2,250,000
    • Cristian Javier US$21,400,000
    • Brayan Bello US$6,166,667
    • Luis Severino US$25,000,000
    • Wandy Peralta US$4,450,000
    • Bryan Abreu US$3,450,000
    • Gregory Soto US$5,350,000
    • Ronny Henríquez US$820,000
    • Abnel Uribe US$820,000

    TITULARES

    C) Yainer Díaz US$3,500,000
    1B) Vladimir Guerrero Jr. US$40,214,286
    2B) Ketel Marte US$15,000,000
    3B) Manny Machado US$25,090,909
    SS) Willy Adames US$13,142,857
    LF) Juan Soto US$51,875,000
    CF) Julio Rodríguez US$20,185,714
    RF) Fernando Tatis Jr. US$20,714,286
    DH) vs Der: Rafael Devers US$29,500,000
    vs Zur: José Ramírez US$21,000,000

    BANCA

    CATCHERS

    • Agustín Ramírez US$820,000
    • Samuel Basallo US$1,625,000

    INFIELD

    • Geraldo Perdomo US$6,250,000
    • Jeremy Peña US$4,100,000*
    • Junior Caminero US$820,000
    • Elly De La Cruz US$820,000

    OUTFIELD

    • Teóscar Hernández US$19,666,666
    • Ramón Laureano US$6,500,000

    *Salario 2025 (agente libre 2026)

    Periodista y editor deportivo con más de 20 años años de experiencia en prensa radial, escrita y televisiva, bilingüe, especialista en estadísticas de béisbol y con reconocimiento nacional e internacional.

