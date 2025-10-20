Nómina del posible roster del equipo dominicano para el Clásico Mundial es realmente asombrosa

Uno de los temas que más apasiona a los dominicanos es la posible confirmación del roster del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año 2026.
En ese tenor, nos motivamos a abordar el roster desde la óptica salarial de los jugadores que integrarían el conjunto, tanto los que fungirán como titulares, los abridores, los relevistas y los posibles sustitutos.
Puede leer: Águilas Cibaeñas ganan 4-0 al Licey en Santiago
Veamos, sin más preámbulos, el posible roster del conjunto dominicano de cara al próximo Clásico Mundial y los respectivos salarios que devengarán los peloteros en la temporada 2026:
ABRIDORES
- Freddy Peralta US$8,000,000
- Cristopher Sánchez US$3,500,000
- Framber Valdez US$18,000,000*
- Luis Castillo US$24,150,000
- Sandy Alcántara US$17,300,000
CERRADOR
- Carlos Estévez US$10,000,000
BULLPEN
- Jhoan Durán US$4,125,000
- Camilo Doval US$4,525,000
- Félix Bautista US$2,250,000
- Cristian Javier US$21,400,000
- Brayan Bello US$6,166,667
- Luis Severino US$25,000,000
- Wandy Peralta US$4,450,000
- Bryan Abreu US$3,450,000
- Gregory Soto US$5,350,000
- Ronny Henríquez US$820,000
- Abnel Uribe US$820,000
TITULARES
C) Yainer Díaz US$3,500,000
1B) Vladimir Guerrero Jr. US$40,214,286
2B) Ketel Marte US$15,000,000
3B) Manny Machado US$25,090,909
SS) Willy Adames US$13,142,857
LF) Juan Soto US$51,875,000
CF) Julio Rodríguez US$20,185,714
RF) Fernando Tatis Jr. US$20,714,286
DH) vs Der: Rafael Devers US$29,500,000
vs Zur: José Ramírez US$21,000,000
BANCA
CATCHERS
- Agustín Ramírez US$820,000
- Samuel Basallo US$1,625,000
INFIELD
- Geraldo Perdomo US$6,250,000
- Jeremy Peña US$4,100,000*
- Junior Caminero US$820,000
- Elly De La Cruz US$820,000
OUTFIELD
- Teóscar Hernández US$19,666,666
- Ramón Laureano US$6,500,000
*Salario 2025 (agente libre 2026)