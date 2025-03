Nominado al Óscar 2025 asegura que se necesita más “diversidad” en EE.UU.

Los Ángeles– Adrian Quesada, músico nominado al Óscar por la película ‘Sing Sing’, aseguró a EFE, durante su paso por la alfombra roja de estos premios, que Estados Unidos necesitan más que nunca de “empatía” y “diversidad».

‘Sing Sing’ “es una película que trata de muchas cosas, de tener empatía con la gente que fue encarcelada injustamente (…) Es un filme que tiene mucha diversidad y es algo que se necesita particularmente en Estados Unidos. El mundo es mejor cuando es diverso”, aseguró el también fundador del dueto Black Pumas.

El músico estadounidense de origen mexicano, está nominado junto al cantante griego Abraham Alexander en la categoría de mejor canción original por ‘Like a Bird’, un tema introspectivo que habla sobre libertad.

La película protagonizada por Colman Domingo, sigue a un hombre que fue encarcelado de forma injusta y que se encuentra con un grupo de teatro penitenciario que le da un nuevo sentido a su vida.

El tema de Quesada y Alexander se enfrenta a ‘El mal’ y ‘Mi camino’, de la película francesa ‘Emilia Pérez’; el tema de Diane Warren ‘The Journey’, del filme ‘The Six Triple Eight’; y ‘Never Too Late’, de ‘Elton John- Never Too Late’. El músico ha estado nominado en ocho ocasiones al Grammy y cuenta con un Grammy Latino.

La 97 edición de los Óscar se celebra esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles. ‘Emilia Pérez’ lidera las nominaciones con trece, seguida de ‘The Brutalist’ y ‘Wicked’ que cuentan con diez cada una; mientras que ‘Conclave’ y ‘A Complete Unknown’ aspiran a ocho estatuillas y ‘Anora’ a seis.