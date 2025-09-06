Notable escasez de reparaciones a daños

La sociedad dominicana tiene bastante conciencia de que por sus calles y carreteras circulan, con exagerada insolvencia y notable temeridad, conductores de vehículos de diferentes tipos, incluyendo un millón de motocicletas, incapaces de responder ante la ley por daños a terceros porque la obligatoriedad de hacerlo amparados en pólizas de seguro de apropiada cobertura apenas se aplica. Un vacío de protección ciudadana que, a partir de una cumbre iberoamericana del mercado asegurador que se celebra en Paraguay, pasa a saberse alarmantemente extendido a otras áreas del discurrir nacional. A diferencia de lo que ocurre en otros países del continente en los que es alto el índice de contratación de amparos para una gama importante de riesgos a la salud, la vida y los bienes, en República Dominicana se trata de un mecanismo que, por cultural y ausencia de normas de estricto cumplimiento, solo representa el 1.8% de aporte anual al Producto Bruto Interno, PBI, cuando en el resto del continente es de un 30%. Esta es una nación elevadamente expuesta a daños significativos y hasta pérdidas que podrían incluir la propia vida sin recibir compensaciones justas o, en alguna medida, reparadoras a causa de robos, incendios, colisiones de tránsito y hasta desplomes sobre gran concurrencia de público como acaba de ocurrir con la catástrofe de la discoteca Jet Set.

De la empresa se ha dicho que estaba asegurada muy por debajo de su valor real, probablemente sin capacidad por sus propios perjuicios, de responder materialmente a demandas por 236 víctimas mortales y unos 165 heridos. El país no debe seguir deficitariamente atendido por la industria de los seguros que viene a ser una red de protección financiera y de tranquilidad para la sociedad que en su conjunto debe recurrir a ella. Una forma apropiada de afrontar riesgos y eventos adversos que pueden afectar al común de los humanos para así superar vulnerabilidades. Los pagos de pólizas generan capitales y alimentan financiamientos saludablemente aprovechables para cubrir otras necesidades de la comunidad.