Novak Djokovic, ¿mejor tenista de todos los tiempos?

Con su tercer éxito en París, Novak Djokovic se ha convertido en el jugador más laureado del mundo con 23 Grand Slams. Supera al español Rafael Nadal y sus 22 grandes torneos. ¿Se ha convertido el serbio en el mejor tenista de la historia? “Yo no entro en esas discusiones, yo escribo mi historia personal”, dijo Djokovic sobre el debate si es o no el mejor.

Este domingo fue un día histórico para Novak Djokovic, de 36 años, gracias a su victoria en Roland Garros sobre el número cuatro del mundo, Casper Ruud, por 7-6 (7/1), 6-3 y 7-5.

Una victoria que le ha vuelto a llevar a la cima del tenis mundial. Este lunes volvió a ser el número 1 mundial por delante del español Carlos Alcaraz (2) y el ruso Daniil Medvedev (3) en la clasificación ATP en la que la otra leyenda del tenis, Rafael Nadal, sale del Top 100.

“Es el que tiene más títulos, ha ganado todos los Masters 1000, ha ganado 23 grandes torneos, es positivo ante sus principales rivales, yo creo que no hay debate, es el mejor de nuestro deporte”, estima el extenista francés Fabrice Santoro al micrófono de Eric Mamruth.

Rafael Nadal y Novak Djokovic

Un cálculo matemático que comparte el ex entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou. “Al menos que no seas súper fan de Rafa o de Roger y decir que Roger es el mejor porque su juego es más bonito o que Rafa es el mejor sobre tierra batida. Sólo hay un dato que es objetivo y ese es el número de títulos, y de títulos mayores. Hoy en día es el mejor jugador de todos los tiempos y esto aún no ha terminado, seguirá ganando más”, dijo Mouratoglou.

Tal vez no tarde en hacerlo porque la próxima cita con un Grand Slam es en un mes en Wimbledon. Parece que hay unanimidad, Djokovic es objetivamente el mejor jugador de la historia, tal vez no el más querido, pero este ya es otro debate.