Novak Djokovic queda 19-0 en primeras rondas del US Open al gana su primer partido

Novak Djokovic mejoró a 19-0 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, superando algunos problemas en la pierna para vencer el domingo 6-1, 7-6 (3), 6-2 a Learner Tien.

Djokovic se apoyó en sus rodillas varias veces en el segundo set y recibió tratamiento en el dedo gordo del pie derecho al cabo del mismo. Pero tras ceder su servicio en el primer juego del tercer set, el serbio ganó los siguientes cinco juegos para recuperar el control.

Fue el primer partido del campeón de 24 torneos de Grand Slam desde Wimbledon y uno que hizo difícil determinar si a sus 38 años sigue siendo un verdadero candidato para ganar un quinto título en Flushing Meadows. Arrasó en el primer set en apenas 24 minutos, pero luego pareció exhausto en un segundo set que tomó casi una hora más.

Djokovic, séptimo cabeza de serie, ha hecho una carrera desgastando a sus oponentes, pero parecía ser él quien acusó el rigor físico contra un oponente que tenía la mitad de su edad.

«Para ser honesto contigo, desearía tener la edad de Learner Tien, pero eso no es posible», dijo Djokovic en su entrevista posterior al partido.

Su rostro enrojeció y estaba jadeando tanto al momento del desempate que recibió su segunda violación por demorar el juego, lo que le costó un primer servicio.

Tien ganó el punto en el segundo servicio de Djokovic para empatar 3-3, antes de que Djokovic se llevara los siguientes cuatro puntos.

Luego fue visitado por el fisioterapeuta en su asiento. Djokovic parecía estar con molestias en su pierna izquierda baja al final del set, pero fue su pie derecho el que recibió tratamiento durante la pausa.

Djokovic se sintió mejor en el tercer set, alejándose para su 75ta victoria consecutiva en la primera ronda de un torneo de Grand Slam.

