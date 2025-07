Nuestra democracia necesita correr más

Los dominicanos no debemos contentarnos con la democracia que tenemos. En retrospectiva, muy bien, hemos dejado la dictadura de Trujillo y el modelo que algunos escritores han llamado la semidictadura de Joaquín Balaguer. Pero en perspectiva, es decir, mirando los puntos de la montaña que ya debimos haber alcanzado, somos, como afirma el profesor Cándido Mercedes, una democracia defectuosa. Nuestros grandes logros son, nadie puede negarlos, económicos. Pero no nos gloriemos en la distribución de esos grandes logros, porque cada día están más concentrados, casi encriptados. Tenemos muchos pobres, tenemos muchas familias que viven en condiciones que no hablan con la elocuencia orgullosa de 50 o 60 años de crecimiento económico continuo. Pero es cierto, muy cierto, nadie puede negar el crecimiento económico. Está ante nuestros ojos, solo que si miramos para ambos lados del país, de inmediato nos daremos cuenta de que algunas cosas no han andado bien en todos estos años. Hoy vemos con más claridad los grandes aportes a la institucionalidad puestos en marcha en el período gubernamental 1978-82.

Para el período siguiente se ofreció la democracia económica, la que se entendía urgente. Hoy, en 2025, continuamos tras esa búsqueda. Nos faltan salarios adecuados que sintonicen con el continuo crecimiento registrado; la educación sigue a mitad de camino, la salud no avanza, está entre las más famélicas de América Latina; déficits habitacionales, un sistema vial que replica con fidelidad las disonancias de la nación, el caos que llamamos tránsito vehicular; una agropecuaria con prácticas culturales estacionadas en el siglo pasado; una seguridad social a la que no sabemos qué nombre le pondremos, pero con una muy eficiente vocación financiera, y un etcétera. Nuestros líderes tienen, pues, muchas y duras tareas por delante. Tienen, en buen criollo, mucho trabajo, mucho qué hacer. La política como ejercicio de poder es más que una larga jornada de locuacidad o de citar y describir los problemas de una nación. Nos parece que la política que necesitamos es la de identificar los problemas y trabajar para solucionarlos. No podemos negar los logros de cada gestión de Gobierno, ni los afanes de nuestros gobernantes, pero necesitamos hacer más, correr más, ir con más prisa.