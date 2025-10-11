«Nuestros planes”, el cortometraje dominicano que participará en el Festival de Cine de Zaragoza 2025

El cortometraje “Nuestros planes”, dirigido por las cineastas dominicanas Aurismil Jiménez Matías y Lety Rojas, ha sido seleccionado para formar parte de la Competencia Internacional de Cortos de Nuevos Talentos Latinoamericanos del Festival de Cine de Zaragoza (FCZ), que celebrará su 30ª edición entre el 20 y el 29 de noviembre de 2025 en España.

La obra es una de las 13 seleccionadas en esta categoría, la cual reúne producciones provenientes de América Latina enfocadas en nuevas propuestas narrativas y autorales.

La edición de este año incluirá 123 cortometrajes, distribuidos en seis certámenes oficiales, con participación de obras provenientes de 15 países.

El FCZ cuenta con el reconocimiento de la Academia de Cine Española como festival calificador para los Premios Goya en las categorías de cortometraje de ficción y animación, y está respaldado por el Ayuntamiento de Zaragoza, así como por CortoEspaña, lo que le otorga también carácter calificador para los Premios Fugaz.

Otros festivales

“Nuestros planes” también ha sido seleccionado para formar parte del Festival de Cine Dominicano de Nueva York, que se celebrará del 23 al 28 de octubre de 2025. El cortometraje integra la muestra oficial dedicada a obras de la diáspora y del Caribe, y será proyectado ante una audiencia compuesta por comunidades latinas y caribeñas radicadas en Estados Unidos.

Antes de esta participación, la obra fue incluida en la programación del Festival de Cine Realizado por Mujeres Generamma, celebrado del 9 al 13 de septiembre en Chiclana, Cádiz (España), donde formó parte de la sección internacional de ficción y compitió por el Premio al Mejor Cortometraje Internacional de Ficción y el Premio del Público Diputación de Cádiz al Mejor Cortometraje Feminista.

Sobre la obra

“Nuestros planes” es un cortometraje de ficción producido en República Dominicana en 2023. Relata la historia de Ana, una mujer que, atravesando un momento de duelo emocional, realiza un viaje a la playa que le permite reencontrarse con recuerdos personales y recuperar cierta tranquilidad interior.

El cortometraje fue dirigido por Aurismil Jiménez y Lety Rojas. El guion fue escrito por Jiménez, la dirección de fotografía estuvo a cargo de Freddy Vásquez, el montaje fue realizado por Ramón Alfonso y la música original es de Nino de León, quien también participó en la producción junto a Ricardo Rojas León, María de León y Vanessa Báez.

La postproducción de sonido estuvo a cargo de Franklin Hernández. El reparto está encabezado por Shailyn Sosa y Charlene Blanco.