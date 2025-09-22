Conozca aquí la nueva actualización del programa exención de entrevista de la embajada

Embajada de Estados Unidos previene sobre estafas.

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó este lunes que, a partir del 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, tanto en solicitudes de primera vez como en renovaciones, deberán asistir de manera obligatoria a una entrevista presencial con un oficial consular.

De acuerdo con el anuncio, la medida aplica a la mayoría de categorías de visado y abarca a todas las edades, incluyendo a los menores de 18 años y solicitantes mayores de 79 años, quienes hasta ahora podían beneficiarse del programa de exención de entrevista.

Excepciones limitadas

De acuerdo con el anuncio, algunos visitantes temporales (en la categoría B), trabajadores temporales de agricultura (en la categoría H2A), y ciertos empleados de gobiernos que viajan en misión oficial, pueden estar exentos del requisito de la entrevista. 

«Incentivamos a los solicitantes a revisar la página web de la Embajada para informarse en detalle sobre los requisitos de solicitud y proceso de visado», expresaron.

Razones del cambio

La institución explicó que la actualización responde a una orden gubernamental, con el propósito de reforzar la seguridad en el proceso de visado.

«Las entrevistas presenciales con el oficial consular en el extranjero continúan siendo una de las herramientas más importantes del Departamento de Estado para detectar fraude, tergiversación y otros indicadores, cuando un solicitante no es elegible para un visado», aseguraron.

Los interesados pueden consultar la página web de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo para conocer los requisitos específicos, procedimientos y actualizaciones sobre el proceso de visado.

Lee más: Embajada EE.UU. acusa trece personas de estafa

