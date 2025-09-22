La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó este lunes que, a partir del 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, tanto en solicitudes de primera vez como en renovaciones, deberán asistir de manera obligatoria a una entrevista presencial con un oficial consular.

De acuerdo con el anuncio, la medida aplica a la mayoría de categorías de visado y abarca a todas las edades, incluyendo a los menores de 18 años y solicitantes mayores de 79 años, quienes hasta ahora podían beneficiarse del programa de exención de entrevista.

Excepciones limitadas

De acuerdo con el anuncio, algunos visitantes temporales (en la categoría B), trabajadores temporales de agricultura (en la categoría H2A), y ciertos empleados de gobiernos que viajan en misión oficial, pueden estar exentos del requisito de la entrevista.

«Incentivamos a los solicitantes a revisar la página web de la Embajada para informarse en detalle sobre los requisitos de solicitud y proceso de visado», expresaron.

Razones del cambio

La institución explicó que la actualización responde a una orden gubernamental, con el propósito de reforzar la seguridad en el proceso de visado.