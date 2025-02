La empresa Dekolor S. R. L., propiedad de José Ángel «Jochi» Gómez, fue descartada este martes por la Junta Central Electoral (JCE) entre la lista de oferentes para escoger a quien deberá suplir los equipos, materiales y servicios para la emisión de la nueva cédula.

La razón por la que la empresa de Jochi Gómez fue descalificada, como sucedió con otras dos, se debió a que sus representantes no se presentaron a la verificación de los documentos, a cargo del Comité de Compras y Contrataciones de la Junta.

El hecho de que Dekolor haya relucido en el proceso, aunque fue descartada, ha generado un alud de opiniones en varios sectores de la sociedad, debido al prontuario de Gómez.

Oferentes que participan en el proceso

Los oferentes que participaron son los consorcios: EMDOC, integrados por las empresas (Iqtek Solutions, GSI Internacional Inc., Veridos Mhb, Muhlbauer, Ultra Tech); ID SECURE IDSi, integrado por las empresas (Toppan Security-antiguo HID Global CID SAS-, Midas Dominicana, Litho Formas, Ixla, Magallanes Media); y el consorcio CEDULA 4.0 FZCO, (Copy Solutions International CSI, Get Group, Get Group Latam, Selp, Get International FZCO y Global Enterprise Technology Corp), las cuales entregaron la documentación requerida por disposiciones contenidas en la Ley 340-06 y el reglamento interno de la JCE para Compras de Bienes, Contrataciones de Obras y Servicios.

Lo que sigue tras entrega de documentos

El presidente del Comité de Compras y Contrataciones de la JCE, Luis A. Mora, indicó que luego de validar las informaciones, las pruebas de conceptos están pautadas para el 19 de marzo, lo que permitirá verificar que las ofertas de las empresas están acordes con lo necesitado por el órgano electoral.