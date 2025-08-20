Nueva directiva liderada por Sarah Hernández asume el liderazgo presidencia de Adompretur

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) inició una nueva etapa bajo el liderazgo de la periodista y abogada Sarah Hernández, juramentada este martes como presidenta de la institución junto a un equipo directivo integrado por consagrados profesionales del periodismo y la comunicación.

En un acto celebrado en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, Hernández aseguró que su gestión estará guiada por tres ejes: fortalecimiento institucional, profesionalización y comunicación estratégica. Su objetivo, dijo, es consolidar a Adompretur como “la voz más autorizada del periodismo turístico en el Caribe”.

Puede leer: EDE aumentan pérdidas y gastos operativos a mayo

Durante su discurso, la nueva presidenta resaltó que la organización, fundada en 1977, ha sido clave en la construcción de un legado que une al periodismo con el desarrollo de la industria turística. Planteó que espera contar con el respaldo de las filiales en provincias y ciudades del extranjero, así como el de los patrocinadores que históricamente han apoyado a ese gremio.

Hernández anunció que su equipo ya trabaja en un plan de desarrollo institucional para los próximos dos años.

Entre las primeras acciones está la modernización del portal web de Adompretur, con el propósito de convertirlo en un medio más interactivo, con reportajes, análisis y trabajos de investigación elaborados por los propios miembros de la asociación. “Nuestra voz debe trascender y marcar pauta, ser un referente nacional e internacional”, aseguró.

Otra medida inmediata es la revisión de los estatutos de la organización, con miras a fortalecer su marco normativo y adaptarlo a los desafíos actuales del periodismo y la industria turística.

Mirando hacia el futuro, Hernández adelantó que en 2026 se retomará la Cumbre de Prensa y Turismo, un espacio que reunirá a autoridades, empresarios, periodistas y sociedad civil para debatir sobre el presente y futuro de la comunicación turística en República Dominicana.

También anunció el propósito de la nueva directiva de comenzar a trabajar por la creación del Museo del Turismo Dominicano: “un proyecto que combinará memoria histórica y modernidad. Será un espacio inmersivo e interactivo donde se cuente la historia de nuestra industria y se reconozcan a las personalidades y hechos que han marcado al turismo nacional”, explicó. El museo también albergará las oficinas de Adompretur, con salones y aulas para talleres, charlas y conferencias, en lo que definió como “un espacio vivo de formación continua”.

La nueva presidenta destacó, además, el papel que deben desempeñar las filiales de Adompretur en el dinamismo del gremio. Informó de un seminario taller a celebrarse el 13 de septiembre en INFOTEP. La actividad será el punto de partida para revisar la misión, visión y objetivos de la entidad y garantizar su relevancia en los próximos diez años.

La nueva junta directiva

Junto a Hernández fueron juramentados los miembros de la junta directiva: Millizen Uribe (vicepresidenta), Carmen Bretón, secretaria general; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; Raysa Feliz, director de Asuntos Regionales; Jairon Severino, director de Relaciones Institucionales; Rosa Lidia Lora, directora de Comunicación y Relaciones Públicas; Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura; Omar Rivera, director de Eventos; y Marcos Cadet, director de Mercadeo.

El Comité de Ética está encabezado por Osvaldo Soriano, acompañado por Nereyda Álvarez, Marivell Contreras, Carmen Luz Beato y Yubelkys Mejía. El juramento fue tomado por la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, Miguelina Santos, junto a Aurelio Henríquez y Barnadiz González. Además, se oficializó la designación de los coordinadores regionales: Livio Segundo Cedeño (Este), Leonardo Medrano (Norte) y Benny Rodríguez (Sur).

Antes de la juramentación de la directiva, la presidenta saliente, Yenny Polanco Lovera, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido en sus dos gestiones y reconoció la colaboración del sector turístico público y privado.

Delegaciones de distintas provincias y ciudades -incluyendo Barahona, Pedernales, Samaná, Puerto Plata, Santiago, Higüey, Bávaro-Punta Cana, La Romana, así como Nueva York y Miami- participaron en la ceremonia, que contó con el patrocinio de varias empresas del sector turístico y privado.

Personalidades que dijeron presente

Al acto asistieron Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; Roberto Henríquez y Carlos Andrés Peguero, viceministros de Turismo, Alicia Baroni, viceministra de Cultura; José R, Gonell Cosme, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor; José Antonio Aybar, presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR); Yamilka Cruz, directora de la Oficina Municipal de Turismo en Jarabacoa; Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; José Beato, secretario general del SNTP; Rainier Maldonado, del Banco Popular, entre otras personalidades.