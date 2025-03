Nueva York. La nueva directora del Instituto del Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX), Celinés Toribio, sostuvo un encuentro en el Alto Manhattan con decenas de organizaciones comunitarias establecidas en los diferentes condados de esta ciudad, para dar a conocer la agenda de la institución y escuchar las inquietudes de las entidades, en total 72.

“Este evento sirve como un espacio para reafirmar el compromiso del Gobierno dominicano con su diáspora, promoviendo iniciativas que fortalezcan la identidad, participación y bienestar de los dominicanos en el extranjero”, expresó Toribio.

“Estoy contenta y súper feliz de estar con mi gente y de reafirmar el profundo compromiso que tiene nuestro presidente Luis Abinader con la comunidad dominicana del exterior”.

“Desde el Gobierno seguimos impulsando iniciativas que fortalezcan su identidad, participación y bienestar en sus países de residencia”, dijo.

El INDEX tiene bajo su responsabilidad promover oportunidades para los dominicanos en el extranjero, fortalecer los lazos culturales y económicos con la RD e impulsar iniciativas que beneficien el desarrollo integral de la diáspora.

Por su parte, John Sánchez, director del INDEX en NY, sostuvo que este encuentro representa la presentación formal de Toribio ante la comunidad y tiene el propósito de fortalecer los lazos entre el Gobierno del presidente Abinader y la comunidad dominicana en el exterior.

«Representa un paso clave en la agenda del INDEX para continuar con el apoyo y fortalecimiento de las comunidades dominicanas en el exterior, reafirmando el compromiso del Gobierno con su bienestar y crecimiento», precisó.

Entre las organizaciones presentes figuran: United Bodegas Of América; Desfile Nacional Dominicano en NY; Ni una Menos; Fundación Solución Nacional & Asociación De Sófbol; Unión Deportiva Dominicana; Padres Abogando por los Niños; Comunidad Internacional de Nizao; El Secreto de un Futuro Mejor; Fundación Alzando Nuestras Alas y Misión Sánchez Ramírez.

Asimismo, Queens Support Queens; Dominican Chambers of Commerce; Dominican Writers; Association Angie; Hermanas de Apoyo; Carnaval Vegano; Wahi Chambers; Natinal Dominican Women Caucus; Somos RD; Juegos Patrios Dominicanos y Naica Argenis Payamps.

También, Grants And Contracts Management (CAMBA); Fe, Hope and Charity; NY Haleo Emily; Dominican Community Center; The Areito Taino Group Corporation; Mujeres Procesadas; Federación de Taxistas NY; Club Deportivo Dominicano; Asociación de Peluqueras; Asociación de Chiringueros Ausentes y Mujer Virtuosa, entre otras. La actividad se llevó a cabo en un restaurant del Alto Manhattan.