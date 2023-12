Nueva encuesta de la firma ABC Marketing da como favorito al presidente abinader para ganar en primera vuelta con un 54.3 por ciento, le sigue el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández con un 24.9 % mientras que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez obtendría un 11.2 % de los resultados.

La firma peruana también midió un eventual escenario de segunda vuelta, y de acuerdo a los hallazgos, el presidente Abinader ganaría cómodamente.

Otros candidatos que también fueron medidos son Ramfis Trujillo con un 1.9%, el 0.8% por Roque Espaillat, el 0.5% votaría por Guillermo Moreno; mientras que empatados en último lugar con un 0.1% están Carlos Peña y Miguel Vargas. El 3.9% no opinó y el 2.3% dijo que por ninguno.

El 47.4% de los consultados entiende que la delincuencia es el principal problema del país, seguido del alto costo vida con un 22.3%; el desempleo con el 11.4%; la corrupción 7.2%; la pobreza con 2.5%; la educación con 2.3%; las tragedias constantes con 1.8%; el costo de la energía eléctrica con 1.5%; la salud con 1.0%; el cambio climático 0.5%, falta de agua potable con 0.3% y el 1.8%. no opinó.

Escenario de segunda vuelta

A la pregunta si entiende habrá o no una segunda vuelta electoral, el 60.3% dijo que no habrá una segunda vuelta, mientras el 33.5% dijo que sí y un 6.2% no opinó.

En caso de una segunda vuelta, se les preguntó a los encuestados por quién votarían si los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Leonel Fernández (FP). El 55.8% dijo que por Abinader; un 32.1% por Fernández, el 8.0% por ninguno y el 4.1% no opinó.

En el escenario de que los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Abel Martínez (PLD), el 58.8% votaría por Abinader, mientras el 27.1% lo haría por Martínez, un 9.8% por ninguno y el 4.3% no opinó.

En otro escenario donde los candidatos serían Leonel Fernández (FP) y Abel Martínez (PLD), un 36.6% votaría por Fernández; el 31.5% dijo por ninguno un 26.2% por Martínez; el 5.7% no opinó.

Preferencias por partidos

A la pregunta ¿con cuál partido político se siente usted más identificado? El 50.3% dijo con el PRM, un 18.8% con la FP; el 16.9% con el PLD; un 9.8% no opinó; el 2.3% con otros; un 1.0% con el PRD; el 0.7% con el PRSC y el 0.2% con DXC.

Preguntado con cuál partido político usted votará en las próximas elecciones municipales, el 52.2% dijo por el PRM, un 20.6% por la FP, el 15.6% por el PLD; el 9.2% no opinó, un 1.3% por otros; el 0.7% por el PRD; un 0.3% por el PRSC y el 0.1% por DXC.

Imagen del país

Ante la pregunta de cómo calificaría la imagen de la República Dominicana en el mundo, considerando la situación actual de diferentes países con crisis políticas, sociales, económicas, desabastecimiento de alimentos y altos niveles de pobreza, el 80.3% dijo que República Dominicana es un país próspero, sostenible y que atrae inversiones, en tanto que el 27.5% lo considera sin oportunidades y que no está bien. El 2.2% no opinó.

Ficha técnica

El estudio de opinión representa al universo del padrón electoral de la Junta Central Electoral con 7, 505,507 electores, y la metodología fue de cuestionario estructurado para encuesta presencial cara a cara con preguntas abiertas y cerradas, de aplicación aleatoria en los hogares de las principales ciudades y provincias seleccionadas, con un margen de error de más o menos 2.8.

El escrutinio fue realizado de manera presencial del 19 al 22 de diciembre de 2023 a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 99% del padrón electoral.

La encuestadora

ABC Marketing, con 20 años de experiencia en el mercado de investigación, estudios y sondeos de opinión pública en Latinoamérica (a nivel empresarial, político y social), es una firma registrada y autorizada por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Con sede en Lima, Perú, cuenta con una red amplia de personal con un sólido conocimiento de idiosincrasia de la región.

