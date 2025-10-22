Nueva joya del Bayern: Karl, el goleador más joven de la Champions

Lennart Karl, de diecisiete años, debutó como titular en la Champions League y lo aprovechó al máximo.

A los cinco minutos del inicio del partido contra el Brujas el miércoles, Karl se convirtió en el goleador más joven del Bayern en la Champions League, rompiendo el récord establecido por Jamal Musiala.

La contribución de Karl fue tan explosiva que dejó al entrenador del Bayern, Vincent Kompany, preocupado por el efecto de toda la atención sobre su joven extremo.

«No me gusta la publicidad exagerada, y ahora la va a recibir. Me gusta el entrenamiento y la tranquilidad», declaró Kompany a la cadena DAZN.

«Su actuación hoy fue buena. Todos saben que puede marcar goles y, si sigue así, tendrá una oportunidad, y quizás en el momento adecuado necesite un poco de calma».

Karl recibió un pase en el centro del campo de Jonathan Tah, esquivó al defensor Brandon Mechele y avanzó hasta el borde del área del Brugge antes de disparar con el pie izquierdo que superó al portero Nordin Jackers.

Karl corrió hacia la esquina para celebrar con un rodillazo antes de que el delantero del Bayern, Harry Kane, y el centrocampista Aleksandar Pavlovic se acercaran a abrazar a su joven compañero. La afición muniquesa le dedicó una ovación de pie cuando fue sustituido en el minuto 69.

El gol de Karl encaminó al Bayern hacia una victoria por 4-0, con otros dos goles históricos. Kane anotó su vigésimo gol de la temporada en todas las competiciones con un toque a centro de Konrad Laimer, antes de que Luis Díaz marcara en la Champions League con el Bayern por primera vez desde su llegada del Liverpool. Nicolas Jackson puso el 4-0 con un rebote en el minuto 79.

El Bayern se convierte en uno de los cinco equipos de la fase de liga que ha ganado sus tres partidos hasta la fecha.

Con 17 años y 242 días, Karl rompió el récord establecido por Musiala, quien tenía 121 días más cuando marcó contra la Lazio en octavos de final hace cuatro años, según informó la UEFA.