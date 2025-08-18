Nueva legislatura ratifica bufete directivo 2025-2026

El Congreso Nacional dejó iniciados los trabajos de la segunda legislatura ordinaria del año, en actos realizados de manera simultánea por el Senado y la Cámara de Diputados.

Asimismo, fueron juramentados los bufetes directivos de ambos órganos, resultaron todos reelectos. Ambos actos ocurrieron el sábado.

En el Senado, fue juramentado nueva vez el equipo encabezado por el legislador Ricardo de los Santos, presidente, acompañado de Pedro Manuel Catrain, en la vicepresidencia; mientras que las senadoras Lía Díaz de Díaz y Aracelis Villanueva, permanecen de secretarías.

La sesión en ese lado del Congreso Nacional contó con la presencia de 30 senadores y sirvió, además, para dar a conocer a los nuevos voceros de los bloques políticos que conforman el pleno.

En lo adelante, Eduard Alexis Espíritusanto será el nuevo vocero del partido Fuerza del Pueblo, Moisés Ayala del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Rogelio Genao del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) y Primero la Gente.

Durante su discurso, el reelecto presidente Ricardo de los Santos, felicitó a los legisladores por el trabajo realizado en la legislatura pasada, en la que se saldaron deudas al pueblo dominicano. Asimismo, los alentó a mantener el mismo nivel de productividad en este nuevo período, el cual aseguró traerá consigo nuevos retos e importantes proyectos por aprobar.

Destacó la concordancia que predomina en el Congreso, a pesar de estar conformado por dos cámaras legislativas distintas. “Juntos laboramos en armonía, tanto así, que en esta legislatura se aprobaron 117 proyectos de ley, de los cuales 60 fueron promulgados. De este total, sólo diez, son de la autoría del Poder Ejecutivo, lo que reafirma el intenso trabajo realizado por los legisladores durante este año”, expresó.

Cámara de diputados

En el otro extremo del Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, el bufete directivo está nuevamente presidido por Alfredo Pacheco, Dharuelly D’Aza como vicepresidente y los diputados Leyvi Bautista y Emil Durán, como secretarios.

En cuanto a la selección de los voceros de las diferentes bancadas, fueron ratificados en sus posiciones los diputados Amado Díaz, representante del PRM, Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo y Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, fueron anunciados como voceros del Bloque Renovador Liberal, Francisco Zorrilla González, Ramón Raposo será del Bloque PQDC-PRD, el Bloque DxC-Alianza País escogió al diputado Braulio Espinal y el PRSC a Fiordaliza Estévez Castillo.

De su lado, Alfredo Pacheco, en consonancia con lo expresado por Ricardo de los Santos, manifestó intención de dar salida a los proyectos de ley que aún esperan por ser aprobados, entre ellos, los códigos Civil, de Procedimiento Civil, Procedimiento Penal y la Ley de Aguas, entre otras piezas de importancia para la nación dominicana.

“Esta Cámara de Diputados está conformada por legisladores y legisladoras de todos los partidos, comprometidos, sin discusión con el desarrollo de nuestra nación y que dejan la piel trabajando en las diferentes comisiones, realizando su papel de representación y fiscalización, como lo establece la Constitución”, aseveró Alfredo Pacheco.

Respecto a la legislatura anterior, tanto diputados como senadores calificaron la jornada como una de las más productivas que ha tenido el Congreso, al haber logrado la aprobación y promulgación del napoleónico Código Penal.

No obstante, la mayoría de los congresistas manifestó su intención de aprovechar el año para “acomodar” algunos aspectos que han generado malestar en la población.

Luego de la juramentación, los legisladores de los diferentes partidos se dispusieron a escuchar la salva de 21 cañonazos y el himno nacional, en ocasión de dejar iniciada la segunda Legislatura Ordinaria de 2025.