NUEVA MÚSICA SIGUE CONTRA VIENTO Y MAREA

Si bien es cierto que el entretenimiento ha sido uno de los sectores más afectados por la situación que vive el mundo debido a la crisis causada por el COVID-19, también es cierto que en estos momentos las plataformas digitales de música han tenido un incremento en sus visitas, algo que beneficia especialmente a los cantantes.

Aquí, en la República Dominicana, algunos cantantes han lanzado nueva música en medio de esta pandemia, pues a pesar de todo, “el espectáculo debe continuar”.

Bajo el título de “No recuerdo”, el cantante de música urbana Amenazzy lanzó recientemente este nuevo tema en colaboración con el puertorriqueño Noriel; pero el intérprete de “La Chanty”, no se quedó ahí, sino que hace seis días sorprendió a sus fans con “Musa”, un reguetón romántico que ya cuenta con más de 1.4 millones de vistas en YouTube.

La cantante colombiana ya aplatanada, Tueska también se animó a lanzar música nueva en estos días y lo hizo a ritmo de una rica fusión con pop urbano llamada “No me da la gana”, que llegó con un video dirigido por Pedro Vásquez.

La bachata también saca la cabeza en estos nuevos lanzamientos en las voces de Henry Santos y Alexandra en el tema “Como abeja a la flor”. La canción fue escrita y producida por Santos y también se encuentra en las principales plataformas digitales.

Y con un hermoso video, el cantautor José Antonio Rodríguez da un aliento de esperanza en “Cuando todo termine”, un bello mensaje.

“La razón que me llevó a escribir estas letras es especialmente, expresar mi gratitud a tantas personas que llevan días exponiendo sus vidas para salvarnos. Al igual que ellos, también quiero sentirme útil. Lo que hoy vivimos luego solo será un recuerdo, pero cuando todo termine tendremos una nueva oportunidad para darle valor a las cosas sencillas”, expresó el embajador dominicano ante la Unesco.

“El urbano perfecto”, es el material audiovisual que lanzó el Alfa, quien en este disco recopiló diez temas entre los que están “Banda de camión”, “Tarzán”, “Seguete”, “Uzi”, “Qué fue” junto a con Noriel, Bryan Mayers, Jon Z, Tito El Bambino, J Álvarez, Mark B, el Nene, Farruko, Mozart la Para, Noriel, Liro Shaq, la Manta yShelow Shaq, entre otros.

El periodista y director Héctor Romero y Misión Films fueron los encargados de la dirección audiovisual de este material que se encuentra tanto en YouTube como en las diversas plataformas de reproducciones musicales digitales.

“Tengo 10 meses esperando para esto, se acabó la espera, no hay más pausas musicales”, tras este post en Instagram Covi Quintana lanzó “No me despegues de tu boca” el pasado primero de abril.