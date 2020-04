Nueva York “mirará” ofrecer ayudas a indocumentados, pero advierte del déficit

Nueva York, EEUU.- El gobernador del estado estadounidense de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró este jueves que “mirará” la posibilidad de ofrecer una ayuda a los inmigrantes indocumentados, igual que ha hecho su homólogo de California, Gavin Newsom, aunque advirtió de que el estado atraviesa graves “problemas financieros”.

“Esperamos y deseo que el gobierno federal tenga una política más inclusiva”, dijo Cuomo preguntado por si el estado de Nueva York estaba contemplando la posibilidad de ofrecer ayuda a los inmigrantes como ha hecho Newsom, que otorgará ayuda económica a miles de indocumentados afectados por el brote del coronavirus SARS-CoV-2.

Después de que un periodista mostrara sus dudas sobre la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump, caracterizado por su política antiinmigración, ofrezca este tipo de ayudas, Cuomo declaró- “Lo miraremos, pero en estos momentos tenemos problemas financieros graves”.

Antes de responder a estas preguntas, el gobernador insistió en que el déficit presupuestario del estado neoyorquino estará entre los 10 y 15 mil millones de dólares debido a la reducción de ingresos por el parón económico causado por el COVID-19.

Por eso, insistió en que no podrá echar una mano a otros condados del estado, como la ciudad de Nueva York, cuyo déficit presupuestario se calcula en unos 7.400 millones de dólares. Asimismo responsabilizó al gobierno federal de no incluir a las autoridades estatales y locales en los paquetes de estímulo para contrarrestar los efectos de la crisis.

“Si el Gobierno federal no paga a los gobiernos locales y estatales, entonces lo gobiernos locales tienen que cortar los fondos a todos aquellos que dependen de él. No es inteligente, no está bien y es contraproducente”, dijo Cuomo antes de agregar que políticamente tenía más crédito político enviar cheques a los trabajadores que a los gobiernos locales, porque “no representan a votantes”.

La Administración Trump promovió un paquete de estímulos que incluye un pago de 1.200 dólares a los trabajadores con ingresos inferiores a 75.000 dólares anuales.

La organización “Make the Road”, que presta servicios a inmigrantes en Nueva York, ha criticado al gobernador por estas declaraciones y ha pedido que contemple algún tipo de ayuda a esta comunidad, que ya vive de por sí una situación precaria.

“Es francamente indignante que el gobernador Cuomo se niegue a satisfacer las necesidades urgentes de los inmigrantes neoyorquinos. Como miembros de nuestra comunidad, se ven desproporcionadamente afectados por esta crisis y quedan fuera del alivio del Gobierno, el gobernador continúa insistiendo en la economía de austeridad, protegiendo a los multimillonarios de los impuestos, mientras abandona a los inmigrantes que están en primera línea en grave riesgo de padecer hambre, enfermedad y muerte”, aseguró la ONG en un comunicado.