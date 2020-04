Nueva York obligará a cubrirse nariz y boca

El estado de Nueva York obligará a los ciudadanos a taparse boca y nariz en público con mascarillas o un trozo de tela cuando no se pueda mantener una distancia social de dos metros, declaró este miércoles el gobernador Andrew Cuomo, que anunció que el número de muertos en las últimas horas por COVID-19 es de 752, lo que eleva la cifra total de fallecimientos a 11,586.

Se deberán llevar en “cualquier situación en público donde no se pueda mantener la distancia social de seis pies (dos metros)”, dijo el gobernador, que emitirá una orden ejecutiva al respecto aunque, según apuntó, de momento su incumplimiento no llevará aparejado una penalización. Algunas localidades del estado, como la ciudad de Nueva York, recomiendan desde hace varias semanas taparse la nariz y la boca, pero hasta el momento ninguna había generalizado su uso de manera obligatoria. Preguntado por los periodistas, Cuomo dijo que una persona puede pasear por una zona sin gran densidad de gente sin cubrirse, pero que deberá hacerlo en el momento en el que no sea capaz de mantener la distancia recomendada, como en el transporte público o supermercados.

“La situación sanitaria se ha estabilizado y el miedo a que el sistema de salud se vea superado no ha ocurrido”, dijo Cuomo.