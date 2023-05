Nueva York. El coordinador general para ultramar del “Proyecto Guido Presidente 2024-28”, abogado Javier Fuentes, juramentó este domingo, la dirección política del mismo en Washington, D.C.

Asimismo, los trabajos de afiliación e inscripción en el padrón del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de nuevos miembros y votantes, a través de la jornada de trabajo que la han denominado “Si no te han cumplido vota por Guido”.

Esta actividad de juramentación fue organizada por el coordinador en los estados de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, ingeniero Wellington Catano, y llevada a cabo en el 6036 Sligo Mill Rd, NE Washington D.C.

También presentó su precandidatura a la alcaldía por la provincia de San Cristóbal.

El discurso central estuvo a cargo de Fuentes, quien exhortó al equipo a que trabajen arduamente para lograr la victoria en la convención del PRM y en las elecciones presidenciales, ya que “Guido cuenta en su programa con una fórmula que permitirá que los dominicanos residentes en el exterior regresen al país y permanezcan en tranquilidad”.

“La RD no debe seguir votando por candidatos que tienen recursos económicos, pero no cuentan con sensibilidad, capacidad y conocimiento de lo que se vaya hacer desde la Cámara de Diputados, de la Presidencia y de las alcaldías. No siempre el dinero gana”, destacó Fuentes.

Además, deploró la situación de violencia y criminalidad en el país, explicando que es una situación que viene de años atrás, pero que los distintos gobiernos han mostrado incapacidad para solucionar el problema.

Estos hechos se alimentan de la misma situación de carácter social por las faltas de oportunidades, en especial para los jóvenes, dado que no todos han tenido la oportunidad de educarse o prepararse en algunas o distintas áreas dado la carencia de programas de inserción.

Puntualizó, que es de mucha preocupación para los que vivimos en otros países el crecimiento de la criminalidad, situación que nos provoca miedo, precisó Fuentes.

En el acto también hablaron Xiomara Gómez, directora ejecutiva y Lilliam Gómez, coordinadora de las mujeres en las circunscripciones 1, 2 y 3, quienes enfocaron el papel de las mujeres y la situación política.

Los juramentados son Wellington Catano, coordinador en los estados Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia; Braulio Arias, director ejecutivo; Oscar M. Zapata, director adjunto; Eliecer Ramírez, director político; Carlos del Rosario, de finanzas; Edwin Dionicio, tecnología;

Además, Antonio Familia, director técnico; Aneudy Tejeda, de la juventud; Wendy Serrano, directora de las mujeres; Lauren Janet Eusebio, directora adjunta de las mujeres; Juan Duvergé, en el sector externo, y Belkis Serrano, directora de cultos.

La comisión que viajó a Maryland la completaron Ramón Marte, encargado de Organización; el precandidato a diputado Pedro Julio Peña, director operativo, y Teódulo López, director de Educación Electoral.