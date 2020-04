Nuevas medidas tomadas por Banco Central para mitigar impacto del COVID-19

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, informó hoy que será habilitada una ventanilla de liquidez de hasta RD$15,000 millones para las micro y medianas empresas que estén interesadas en acceder a esa facilidad a una tasa de un 3.5%.

Héctor Valdez Albizu dijo que designaron al Banco de Reservas como agente financiero de estos recursos para canalizarlos a los sectores interesados en la medida económica.

También, Valdez Albizu aseguró que la República Dominicana dispondrá de recursos en dólares para hacer frente a la demanda de divisas y contribuir a la re-activación de la economía.

“Tenemos fuerza y liquidez para sostener la economía nacional”, enfatizó durante una rueda de prensa.

Asimismo, resaltó que estas medidas se están implementando para mitigar los impactos del COVID-19 en sectores productivos.

“Se han adoptado un conjunto de políticas orientadas a mejorar el flujo de caja y las condiciones financieras de las Mipymes con el objetivo de preservar empleos y la continuidad de sus funciones a través de programas de crédito y refinanciamiento a condiciones más favorables”, declaró el funcionario.

Discurso completo de Héctor Valdez Albizu

Como les mencioné en mi anterior alocución al país, en el Banco Central, al igual que en el resto

de instituciones que conforman la Comisión de Alto Nivel para asuntos económicos y

financieros designada por el Excelentísimo Señor Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez y

coordinada por el Ministro de Hacienda, nos encontramos en sesión permanente analizando y

diseñando posibles medidas económicas que nos ayuden a enfrentar esta difícil situación y sus

efectos negativos sobre el empleo y el bienestar de los dominicanos.

En esta ocasión, comparezco ante ustedes para compartir con los agentes económicos y el

público en general la implementación de medidas monetarias adicionales por parte del Banco

Central y la Honorable Junta Monetaria orientadas a mitigar el impacto del Coronavirus en

sectores fundamentales del aparato productivo nacional y, de manera especial, contribuir a

incrementar la canalización de recursos a las empresas y los hogares que han sido mayormente

afectados por esta pandemia.

En primer lugar, conscientes de su importancia para el desarrollo económico, permítanme

informarles que se han adoptado un conjunto de políticas orientadas a mejorar el flujo de caja y

las condiciones financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) con el

objetivo de preservar empleos y la continuidad de sus funciones, a través de una mayor

canalización de crédito y programas de refinanciamiento a condiciones más favorables.

Para lograr este propósito, se está habilitando una ventanilla de liquidez de corto plazo por

hasta RD$15 mil millones para ser canalizados al financiamiento de las Mipymes y otros

microcréditos, a través del Banco de Reservas y del resto las entidades de intermediación

financiera que estén interesados en acceder a esta facilidad. Las entidades financieras

accederán a estos recursos por un plazo de 1 año, a una tasa de interés de 3.50%, utilizando como

garantía los títulos de deuda pública y los del Banco Central.

El objetivo de esta medida es que las entidades financieras canalicen estos fondos para préstamos

a las Mipymes y a las entidades financieras y programas especializados en el financiamiento a

este segmento (como ADOPEM, ADEMI, BANFONDESA, Banco Agrícola, Banca Solidaria,

Promipyme, Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario, entre otros) a una tasa de

interés no mayor de 8.0% anual.

Es importante destacar que, estos financiamientos tendrían un tratamiento regulatorio especial,

siendo clasificados con categoría de riesgo A, con cero provisiones y no serán considerados en el

cálculo del índice de solvencia por un período de un (1) año.

Adicionalmente, para contribuir en mayor magnitud al financiamiento de este importante sector

económico, la Honorable Junta Monetaria ha autorizado la liberación de unos RD$5,681

millones del encaje legal (equivalente a 0.5% del encaje legal) para el refinanciamiento y

consolidación de préstamos a Mipymes y microcréditos, así como para la canalización de

financiamiento de mediano plazo para las empresas de este sector a través de todas las entidades

financieras. Se debe señalar que, también estos préstamos tendrán una tasa de interés no mayor a

8% anual.

Asimismo, se les permitirá a las entidades financieras traspasar estos recursos a las instituciones

especializadas en Mipymes y microcréditos que estén reguladas por la Autoridad Monetaria y

Financiera, con el propósito de agilizar la canalización de estos fondos a este sector en la actual

coyuntura. Al igual que el resto de las facilidades, estos financiamientos tendrían un tratamiento

regulatorio especial, siendo clasificados con categoría de riesgo A, con cero provisiones y no

serán considerados en el cálculo del índice de solvencia.

A través de estas dos medidas se estarían canalizando más de RD$20 mil millones para el

financiamiento a las Mipymes, que junto al resto de facilidades monetarias que han sido

anunciadas en el último mes, incrementan la provisión de liquidez en moneda nacional que el

Banco Central ha puesto a disposición del sistema financiero para mitigar los efectos del

COVID-19 en la economía a un monto superior a los RD$100 mil millones.

Debemos destacar que, a la fecha, ya se han canalizado recursos en moneda nacional por unos de

RD$41 mil millones, contribuyendo a que se mantengan condiciones monetarias favorables y a

sostener el dinamismo del crédito privado, que muestra un crecimiento interanual superior al

12.0% a la última fecha disponible de abril.

Por otro lado, estimados amigos, para continuar apoyando el flujo adecuado de divisas a la

economía se ha decidido reducir la tasa de interés de los Repos en moneda extranjera de

1.80% a 0.90% anual. De esta forma, las entidades de intermediación financiera podrán acceder

a un menor costo a los US$400 millones que están disponibles a través de esta facilidad, por un

plazo de 90 días, pudiendo renovarse mientras persistan las condiciones adversas generadas por

el Coronavirus, utilizando como garantía títulos de deuda pública denominados en dólares.

Es importante reiterarles, que con esta ventanilla de Repos y con la liberación anunciada

anteriormente de US$222 millones del encaje legal en moneda extranjera, se está poniendo a

disposición de las entidades financieras más de U$622 millones, en adición a las inyecciones en

el mercado cambiario que ha realizado el Banco Central durante el año 2020 a través de la

plataforma electrónica de divisas. Estas medidas, junto con los altos niveles de reservas

internacionales que posee el Banco Central, contribuirán a cubrir las necesidades de divisas de la

economía y al mantenimiento de la estabilidad relativa del tipo de cambio.

Adicionalmente, para garantizar un mayor acceso a liquidez internacional en este complejo

panorama, me place informarles que el Banco Central solicitó formalmente el acceso al

Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional por un monto

de US$650 millones, a un plazo entre 3 y 5 años. En esa misma línea, se está solicitando a la

Reserva Federal de Estados Unidos el acceso a la facilidad de liquidez que se ha habilitado

para los bancos centrales, permitiendo a esta institución acceder entre US$1,000 y

US$3,000 millones a través de repos de corto plazo, renovables por un período de seis meses,

utilizando como colateral los recursos de las reservas internacionales que se encuentran

invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Asimismo, se están evaluando alternativas de acceso a liquidez a través de otros bancos y

organismos multilaterales con los cuales el Banco Central mantiene relaciones institucionales,

como es el caso del Banco Internacional de Pagos (BIS), para fines de mantener abiertos

mecanismos de acceso de liquidez de contingencia en caso de que las condiciones actuales se

extiendan más allá de lo previsto.

Como pueden ver señoras y señores, se continúan tomando medidas que deberán propiciar un

incremento en el financiamiento al sector privado a un menor costo y condiciones más

favorables, lo que contribuirá a mejorar el flujo de caja de empresas, proteger los empleos y

facilitar el consumo de los hogares.

Estamos confiados de que la adopción de estas políticas, junto al resto de las medidas

económicas que se están implementando y la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de

la República Dominicana, nos permitirán sortear de la mejor forma posible la situación adversa

que presenta el COVID-19. En adición, les aseguro que las bajas presiones inflacionarias le

otorgan a la política monetaria suficiente espacio para continuar adoptando medidas para mejorar

las condiciones financieras, incentivar las inversiones de los sectores productivos y mitigar el

impacto sobre las fuentes de ingresos de los hogares dominicanos, en particular de la población

más vulnerable.

Quiero concluir estas palabras, reiterando el llamado a la unidad nacional, para que continuemos

enfrentando esta compleja situación que nos impone el COVID-19, con la valentía, fortaleza y

solidaridad que nos caracteriza como dominicanos, confiados en nuestro Señor Todopoderoso

para que nos siga acompañando en estos difíciles momentos, que superaremos juntos como la

gran nación que somos.

Pueden tener la certeza de que el Banco Central de la República Dominicana se mantendrá dando

seguimiento al impacto del coronavirus sobre la economía y se encuentra preparado para

continuar reaccionando de forma oportuna ante factores que puedan generar un deterioro en el

empleo y la prosperidad de los dominicanos. Esta institución y la Junta Monetaria reafirman su

compromiso con la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido y el buen

funcionamiento de los sistemas financiero y de pagos.

Muchas gracias.