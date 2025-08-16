Nuevo Bufete Directivo del Senado inicia su trabajo: ¿Qué retos enfrentará en 2025-2026?

El Senado de la República dejó juramentado su Bufete Directivo para el período legislativo 2025-2026, y dio apertura a los trabajos de la Segunda Legislatura Ordinaria del año, al conmemorarse hoy, 16 de agosto, el 162 aniversario de la Restauración de la República.

El nuevo Bufete Directivo del Senado está integrado por los senadores Ricardo de los Santos, presidente; Pedro Catrain, vicepresidente; y las senadoras Lía Ynocencia Díaz de Díaz y Arcelis Villanueva, como secretarias.

Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta y senador de la provincia Sánchez Ramírez, afirmó que este Congreso tiene el gran reto de mantener el mismo nivel de productividad que se mantuvo durante el año legislativo que finaliza.

Destacó la concordia que predomina en el Congreso, a pesar de que son dos cámaras legislativas distintas, “Juntos laboramos en armonía, tanto así, que en esta legislatura se aprobaron 117 proyectos de leyes, de los cuales 60 fueron promulgados. De este total, solo diez, son de la autoría del Poder Ejecutivo, lo que reafirma el intenso trabajo realizado por los legisladores durante este año”.

En su discurso De los Santos señaló “Hoy que celebramos el 162 aniversario de la Restauración de la República, debemos cumplir con el sagrado compromiso de mantener la herencia que nos dejaron esos grandes hombres de fortalecer y mantener por encima de todas las cosas, la soberanía nacional”.

Agradeció a Dios, a su familia, al Partido Revolucionario Moderno, a todos los senadores que lo acompañan en sus labores legislativas y a los residentes de su provincia Sánchez Ramírez.

El nuevo bufete directivo tomó juramento de sus nuevas funciones en un acto solemne celebrado en el Salón del Hemiciclo del ente legislativo, en cumplimiento de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, y a lo estipulado por el Reglamento del Senado.

Los partidos políticos con representación en el Senado presentaron a sus respectivos portavoces. Por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el vocero es el senador Moisés Ayala; por la Fuerza del Pueblo (FP), Eduard Alexis Espiritusanto; y por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el senador Ramón Rogelio Genao.

Luego de la juramentación, el presidente del Senado invitó a escuchar las 21 salvas y el Himno Nacional, en ocasión del inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria del año 2025. Asimismo, designó una Comisión Especial integrada por los senadores Aracelis Villanueva, Pedro Tineo y Moisés Ayala para depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en ocasión del 162 aniversario de la Restauración de la República.



El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo martes 19, a las 2:00 de la tarde.