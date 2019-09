Nuevo cálculo rebaja el PIB de España un 0,4% 1995 a 2018

El español Instituto Nacional de Estadística (INE) ha aplicado a la contabilidad nacional una nueva metodología de cálculo, dando como resultado una rebaja en el Producto Interior Bruto (PIB) del 0,4% de media en el periodo 1995 a 2018.

Con la nueva metodología, cuya aplicación es armonizada con la que hacen otros países de la Unión Europea, el PIB español asciende a 1.202.093 millones de euros, es decir, 5.000 millones de euros menos que la estimación previa elaborada con una metodología distinta.

Al tratarse de una estadística fundamental en la elaboración de ratios macroeconómicos, la revisión aplicada por el INE tendrá consecuencias sobre todo tipo de indicadores, indica una publicación del diario El Mundo.

“Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para medir el peso de la deuda sobre la economía española se utiliza el dato del PIB como denominador”, explica la publicación.

Agrega que “si el dato es menor de lo que ha sido hasta ahora pero los numeradores mantienen su tendencia, es previsible que ratios como la deuda sobre el PIB o el déficit de las administraciones crezca”.

La corrección de estos ratios para adaptarlos a la nueva metodología llegará el 30 de septiembre cuando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Banco de España presenten los datos actualizados.

Por ejemplo, la revisión estadística corrige a la baja dos décimas, del 2,6% hasta el 2,4%, el crecimiento del PIB en 2018 en un proceso que ha sido coordinado con otros organismos como el Banco de España o las Administraciones Públicas.

El INE afirma que la revisión permite actualizar fuentes estadísticas y métodos de estimación; sigue recomendaciones efectuadas por Eurostat para presentar cuentas armonizadas y aplica recomendaciones de la Comisión Europea. Ya en 2016 hubo una primera revisión con base en 2010 que condujo a una revisión media superior al 3% al incluir por primera vez en la contabilidad actividades ilegales.

Esta vez la inclusión de nuevos agregados o la modificación de las fuentes sobre las que se elaboran incluye actividades no observadas, en referencia a actividades legales o ilegales que no se declaran, es decir, economía sumergida.

El INE no ha cuantificado el efecto de esta novedad en la evolución de las cuentas nacionales.