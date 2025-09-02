Nuevo convenio fortalecerá el golf juvenil en República Dominicana

  • Hoy
Nuevo convenio fortalecerá el golf juvenil en República Dominicana

En un hecho que deberá tener un gran impacto en el golf dominicano, el Campo de Golf Isabel Villas y la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), firmaron un acuerdo de colaboración que ayudará a desarrollar este deporte desde tempranas edades.

Enrique Valverde, presidente de la Fedogolf, y Juan Manuel Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de Isabel Villas, establecieron un acuerdo entre las partes que permitirá al órgano rector de esta disciplina utilizar el Campo de Golf Isabel Villas como base para realización de actividades de promoción y desarrollo de esta disciplina, tales como campamentos dirigidos a la niñez, clínicas de golf y desarrollo y operación del Plan de Iniciación Escolar, promovido por Fedogolf y el Inefi. 

Este hito permitirá que Fedogolf cuenta con una sede estratégica para la implementación de programas de desarrollo y promoción del golf mientras que el Campo de Golf Isabel Villas recibirá colaboración para la gestión de apoyos que potencien su autosostenibilidad, permitiendo mejoras en la infraestructura, mantenimiento y visibilidad, consolidando su rol como instalación deportiva de referencia en el Distrito Nacional. 

“En la Federación Dominicana de Golf estamos muy contentos y agradecidos por la apertura que el Campo de Golf Isabel Villas nos ha dado, es una gran oportunidad lo que nos están ofreciendo”, dijo Enrique Valverde luego de la firma del convenio.

A su vez, Juan Manuel Rodríguez manifestó, refiriéndose al Plan de Iniciación Escolar, que “Isabel Villas tenía que aportar su granito de arena en esta iniciativa”. 

La firma del contrato fue firmada en la sede de la Federación Dominicana de Golf y tiene una vigencia inicial de dos años, autorenovable.

Marlins colocan al pitcher dominicano Edward Cabrera en lista de lesionados
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Nuevo convenio fortalecerá el golf juvenil en República Dominicana
Nuevo convenio fortalecerá el golf juvenil en República Dominicana
2 septiembre, 2025
Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino
Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino
2 septiembre, 2025
Accidentes mortales en vías interurbanas
Accidentes mortales en vías interurbanas
2 septiembre, 2025
Aranceles de México a China: ecos que resuenan en República Dominicana
Aranceles de México a China: ecos que resuenan en República Dominicana
2 septiembre, 2025
República Dominicana ha deportado a 250.741 haitianos
República Dominicana ha deportado a 250.741 haitianos
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

La familia: protección en salud mental

La familia: protección en salud mental

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

No hay verdades alternativas para la historia

No hay verdades alternativas para la historia

Indiferencia y excusas

Indiferencia y excusas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo