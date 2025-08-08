El licenciado Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom, muestra al doctor Jorge Subero Isa, y al licenciado Edgar Torres Reynoso, presidente y director ejecutivo, respectivamente, de la Comisión Consultiva para evaluar la construcción de un nuevo estadio de béisbol, uno de los murales fotográficos ubicados en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Durante la celebración de la tercera reunión de la Comisión Consultiva para evaluar la construcción de un moderno estadio de béisbol, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc., presentó un informe sobre aspectos legales e institucionales, aspectos históricos, situación actual del parque capitalino, situación comercial y aspectos financieros.

La parte legal e institucional y las implicaciones financieras estuvo a cargo del licenciado Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidom y miembro de la Comisión Consultiva.

El aspecto histórico fue elaborado por el director técnico Jorge Torres Ocumárez, mientras que Valentín Contreras se encargó de la situación actual.

La tercera reunión de la Comisión Consultiva creada por el presidente Luis Abinader mediante decretos 306-25 y 378-25 para evaluar la construcción de un moderno estadio de béisbol, fue celebrada la mañana de este jueves en el segundo nivel del Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde se alojan las oficinas de Lidom.

Al encuentro, convocado por el presidente de la Comisión, doctor Jorge Subero Isa, asistieron el gerente general de Bandex, Juan Alberto Mustafá; el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), Lic. Vitelio Mejía Ortíz, y los destacados juristas Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza y Edgar Torres Reynoso, quien es el director ejecutivo de la Comisión.

Durante su presentación el presidente de Lidom hizo referencia a la base legal, funcionamiento, composición e historial institucional.

Por su lado, Torres Ocumárez habló de los aspectos históricos, inauguración del Estadio Quisqueya Juan Marichal, fechas y alcance de los trabajos, capacidad del parque, medidas del perímetro original, medidas actuales sin las ocupaciones y sobre el funcionamiento del Coliseo Carlos -Teo- Cruz. Así mismo, sobre los principales eventos deportivos internacionales celebrados en el estadio a lo largo de su historia.

Valentín Contreras expuso fotografías y vídeos de áreas ocupadas, las oficinas de Lidom, oficinas de equipos, dugouts, clubhouses y gimnasios. También las deficiencias sanitarias, cantidad de vallas y cantidad de parqueos originales.

Sobre el aspecto financiero el licenciado Vitelio Mejía destacó ingresos por alquiler al Patronato, gastos de mantenimiento y adecuación de la instalación, Decreto 129-11 que dispone un porcentaje de Miderec al Patronato, y el costo aproximado de la reconstrucción del Séptimo Cielo luego del incendio que lo destruyó.

La comisión hizo un breve recorrido por el parque deportivo donde pudo constatar las condiciones físicas en que este se encuentra.

La reunión, de conformidad con la ruta crítica aprobada, se enmarca dentro del proceso de levantamiento de información y documentación relativa al proyecto.

