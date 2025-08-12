Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios

  • Hoy
Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) anunció que, a partir del lunes 18 de agosto de 2025, entrará en vigor un nuevo formulario de Declaración Jurada de Patrimonio, que reduce a 283 el número de campos a completar y presenta un diseño más amigable e intuitivo. La entidad exhortó a los funcionarios públicos que aún no han cumplido con este requisito, establecido en la Ley 311-14, a completar el proceso a la mayor brevedad.

«Los declarantes que están utilizando el formulario vigente deben completarlo antes del jueves 14 de agosto de 2025», precisó la Cámara de Cuentas, tras advertir que con la nueva interfaz el usuario solo podrá ver los datos que correspondan al nuevo formulario.

El organismo reiteró el llamado a cumplir con Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, como parte del deber ciudadano y del compromiso con la rendición de cuentas y la gestión responsable de los recursos públicos.

«Como parte de su compromiso con la transparencia, la ética pública y el fortalecimiento institucional, la CCRD está desarrollando una serie de jornadas de capacitación y socialización a nivel nacional, orientadas a facilitar a los servidores públicos el cumplimiento adecuado de esta obligación legal», se lee en un comunicado.

Para más información o asistencia técnica, los interesados pueden contactar a la Dirección de Declaraciones Juradas o accPara más información o asistencia técnica, los interesados pueden contactar a la Dirección de Declaraciones Juradas o navegar en este portal institucional.

Te puede interesar: Policía Nacional solicita auditoria a la Cámara de Cuentas y capacitación al personal financiero

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios
Nuevo formulario de declaración juradaentrará en vigencia el 18 de agosto: estos son los cambios
12 agosto, 2025
Participación Ciudadana pide sanciones para legisladores no han hecho declaración jurada
Participación Ciudadana pide sanciones para legisladores no han hecho declaración jurada
22 julio, 2025
Reforma fiscal: ¿Cómo será declaración jurada para ciudadanos que ganen más de RD$52,027?
Reforma fiscal: ¿Cómo será declaración jurada para ciudadanos que ganen más de RD$52,027?
8 octubre, 2024
Hoy vence el plazo de Abinader: ¿Suspenderán a los funcionarios que no han cumplido con su declaración jurada?
Hoy vence el plazo de Abinader: ¿Suspenderán a los funcionarios que no han cumplido con su declaración jurada?
8 octubre, 2024
¿Cuántos legisladores realizaron su declaración jurada? Consulta aquí
¿Cuántos legisladores realizaron su declaración jurada? Consulta aquí
26 septiembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo