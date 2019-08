Nuevo gobernador de PR dice será difícil recuperar confianza

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reconoció ayer que “será difícil recuperar la confianza” de los puertorriqueños al referirse al fenómeno de corrupción en la isla y la renuncia de su antecesor tras la divulgación de un polémico chat. Durante su segunda conferencia de prensa tras jurar como gobernador de Puerto Rico, Pierluisi dijo que no firmará leyes hasta que el Tribunal Supremo determine si es o no legalmente el mandatario de la isla, un Estado libre asociado a EE.UU.

En relación a la transparencia y la corrupción dijo que no va tener “reparo” en publicar su declaración de renta “cuando llegue el momento”.

Ante posibles denuncias de corrupción en agencias del Estado, indicó que si hay irregularidades en las mismas, “sea quien sea”, no va “a tener paños tibios con nadie”.

“Conmigo en La Fortaleza (sede del Ejecutivo) a la primera que yo me entere de algo irregular, lo vamos a investigar”, agregó.

Reveló que le ha “pedido a todos” sus familiares “que no tengan contratos con el Gobierno”.

“Hemos tenido tantos casos de corrupción que da vergüenza ya (…) a algunos se les ha olvidado la decencia”, remarcó.

El nuevo gobernador manifestó que lo primero que va hacer en cuanto sea confirmado en su puesto es ir a Washington con el sector privado para decir que no quieren “que se entorpezca la ayuda” federal a Puerto Rico. Además reconoció que no pensaba que iba a ser gobernador y que ahora va estar preocupándose de que el barco no se hunda “hasta que el Tribunal Supremo decida” sobre la legalidad de la jura. “Ahora estoy como en el tenis, mirando la bola y no el resultado”, dijo el mandatario.