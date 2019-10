Nuevo Gobierno argentino bajaría los tipos de interés

La política económica del presidente electo argentino, Alberto Fernández, se basará en que los tipos de interés reales desciendan por debajo de la inflación y entren en terreno negativo, desanimando el ahorro y estimulando el consumo, según analistas.

“Cristina Fernández de Kirchner utilizó una política parecida en su segundo mandato. La tesis de fondo es que la inflación ha sido causada por las devaluaciones, no por la impresión de pesos, y que el riesgo de hiperinflación es muy bajo, explica una publicación del diario español El País.

Agrega que la inflación real de la última etapa kirchnerista no alcanzó el 30%, mientras que con Mauricio Macri, que elevó hasta las nubes los intereses y frenó la emisión de moneda, ha llegado a casi el doble.

Durante la campaña, Fernández siempre tuvo la misma respuesta cuando se le preguntaba de qué fondos dispondría para reactivar el crecimiento económico: lo que ahorraremos en intereses de las Leliq, decía. Ahora mismo, esas letras proporcionan a los bancos una rentabilidad del 68% anual con operaciones a siete días. Fueron el instrumento con el que el macrismo, siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, drenaba el mercado de pesos (con el objetivo de frenar la inflación) y evitaba que el dinero de los bancos se volcara en comprar dólares con la consiguiente depreciación del peso.

Esa política no funcionó. La inflación interanual está en 53,5% y el peso ha sufrido devaluaciones gigantescas, mientras que tipos de interés bancarios superiores al 70% hacen inaccesible el crédito. Con el “supercepo” aplicado desde el lunes, que impide comprar más de 200 dólares mensuales y ha suprimido en la práctica el mercado de divisas, la cotización oficial queda congelada en un cambio cercano a los 60 pesos por dólar (otra cosa es el mercado negro o “blue”) y no hace falta seguir quemando reservas en una batalla infructuosa.

En sus primeros pronunciamientos sobre la economía después de su victoria electoral, Alberto Fernández subrayó que asumiría la presidencia de una Argentina “con muchos problemas más allá de la deuda” y que los próximos años serían “muy difíciles”.

La recesión argentina pronto cumplirá dos años. Solo se utiliza el 60% de la capacidad industrial, el consumo no deja de disminuir y la tasa oficial de desempleo, 10,5%, encubre una gran cantidad de subempleo. El 35% de los argentinos viven en la pobreza. El nuevo Gobierno, que asumirá el 10 de diciembre, necesita un shock que reactive la actividad económica. Fernández aspira a conseguirlo por una vía que permaneció cegada durante el mandato de Mauricio Macri: una baja de los tipos de interés que permita a las empresas volver a disponer de crédito bancario accesible.