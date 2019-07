Nuevo primer ministro Haití confía lograr apoyo

El recién nombrado primer ministro de Haití, Fritz William Michel, manifestó ayer el orgullo que supone para él servir al país y su confianza en que va a recibir el apoyo del Parlamento en su tarea de gobierno.

Así habló ante los medios de comunicación tras depositar sus documentos legales ante la Cámara de Diputados, en la que ha sido su primera declaración a la prensa como primer ministro. “Sé que es una responsabilidad muy grande, pero estoy dispuesto a ponerme disponible a servir mi país”, dijo Michel, el cuarto primer ministro que pasa por el cargo en los dos años y medio de gobierno del presidente Jovenel Moise. Sin embargo, una parte de los diputados opositores dijeron que no tienen intención de ratificar al primer ministro si no se celebra una sesión atendiendo a la demanda de 20 diputados de someter al presidente Moise a un juicio político, tal y como solicitaron en una carta al presidente de la Cámara, Gary Bodeau. “Nosotros, en la cámara de diputados, estamos esperando que empiecen los procedimientos de juicio político contra el presidente, sin eso no se va a celebrar ninguna votación en el parlamento”, señala el legislador Deus Deronneth. En la carta los diputados opositores declaraban que el presidente tiene que dimitir o ser enjuiciado por su supuesta vinculación con el escándalo de corrupción por el manejo fraudulento de los fondos Petrocaribe.

Moise afirmó que ha designado a Michel “para hacer frente a las urgencias actuales”.