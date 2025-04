Nuevo protocolo migratorio en hospitales: ¿una medida necesaria o un abuso hacia los haitianos?

El nuevo protocolo migratorio dispuesto por el Gobierno es una realidad en los hospitales públicos del país.

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los centros con mayor flujo de pacientes haitianos, agentes de la Dirección General de Migración están apostados en las entradas principales del recinto, verificando la documentación de quienes acuden en busca de atención médica.

Mientras algunos ciudadanos valoran positivamente la medida, otros la consideran un atropello a los derechos de las mujeres extranjeras, sobre todo aquellas en condición vulnerable.

Para Ángela Sepúlveda, esta disposición debió adoptarse hace tiempo: “Me parece que nuestro presidente debió haberla tomado antes, y no dejar llenar nuestra República de haitianos ilegales”.

A su juicio, los dominicanos están en desventaja frente a los extranjeros: “En las escuelas no hay cupos para los dominicanos, en los hospitales no hay cupos, en ningún sitio. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que buscar sangre antes de internarnos, y los haitianos no tienen que buscar nada más que venir a hacer todo lo que quieran”.

En ese mismo sentido, agregó: “El país está completamente lleno de haitianos, prácticamente ya no nos están dando acceso a los dominicanos, entonces yo veo que eso está bien, que le pongan medidas a los haitianos (…) cada quien debe estar en su país”.

Sandra Isabel Rodríguez, por su parte, afirmó que la actuación de los agentes ha sido respetuosa: “No he visto que han cometido atropellos, ellos pacíficamente han hecho su trabajo”, explicó. Similar postura sostuvo Eddy Torres, quien consideró que “esa medida está bien, el Gobierno está trabajando bien”.

Karina del Orbe Guillén expresó que en muchas ocasiones las dominicanas no encuentran medicamentos en los centros públicos: “Tenemos que apoyarnos entre mujeres, pero cuando las dominicanas venimos no hay medicamentos, no hay, y para ellas sí hay”.

Vehículos de Migración rodean La Altagracia. Foto/Merilenny Mueses

De igual forma, César Alexander defendió la implementación del protocolo: “Yo la veo muy bien porque las embarazadas de nosotros los dominicanos no estaban encontrando medicamentos porque ellas los estaban consumiendo todos”.

Añadió que no se trata de discriminación: “Nosotros no queremos guerra ni nada con ellos, lo que queremos es que vengan con su permiso. Todo lo que nosotros pagamos de los impuestos ellos lo están consumiendo”.

Contó además que un amigo suyo tuvo que acudir a una clínica privada sin tener los recursos porque el hospital estaba lleno de parturientas extranjeras.

Denuncias de atropellos

No obstante, otros ciudadanos han denunciado supuestos abusos en la ejecución de esta medida. Nancy Martínez, una dominicana con una nieta recién nacida en el hospital, narró lo ocurrido con su familia: “Él tiene una niña y su esposa es extranjera –dice señalando a su hijo–, no quieren que él ni siquiera toque la niña, y a la niña no se la pueden llevar. Su papá es dominicano, y no nos quieren dar la niña”.

Consideró que la situación ha cruzado límites: “Es un abuso que están haciendo, están montando mujeres casi pariendo en la guagua y se la llevan así, recién parida, yo no lo veo bien”.

Pedro Pablo Martínez, padre de la bebé, calificó lo sucedido como “un abuso” y aseguró que su esposa y su hija están retenidas desde el día anterior bajo el argumento de que la infante es haitiana.

Contexto de la verificación migratoria

Se recuerda que la Dirección General de Migración ha explicado que el protocolo busca ordenar la atención de los pacientes extranjeros, asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario.

Los inspectores deben verificar si el paciente cuenta con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y si puede cubrir el costo del servicio. En caso contrario, será atendido y posteriormente repatriado, conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

Esta verificación migratoria se aplica desde el lunes 15 de abril en 33 hospitales públicos estratégicos del país.

