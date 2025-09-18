Nuevos datos sobre el tamaño y la rotación de asteroide aumentan desafío de misión nipona

Un nuevo estudio de un equipo internacional de astrónomos en varios observatorios, incluido el de Cerro Paranal en el desierto chileno de Atacama, revela datos sobre el tamaño y la rotación del asteroide 1998 KY26 que convierten en un desafío aún mayor la misión extendida japonesa Hayabusa2 que tiene como objetivo aterrizar allí en 2031.

Las imágenes captadas por el telescopio de largo alcance (VLT), situado en Cerro Paranal, muestran que 1998 KY26 es casi tres veces menor y gira mucho más rápido de lo que se pensaba, una información clave para las operaciones de la misión en el asteroide, según informó este jueves el Observatorio Austral Europeo (ESO).

Puede leer: Video: ¡Otra vez! Terremoto de 7,8 sacude península rusa Kamchatka; hay alerta de tsunami

“Descubrimos que la realidad del objeto es completamente diferente a lo que se sabía con anterioridad”, señaló el astrónomo Toni Santana-Ros, investigador de la Universidad de Alicante (España), y líder del estudio que publica ‘Nature Communications’.

Las nuevas observaciones, combinadas con datos de radar anteriores, muestran que 1998 KY26 tiene solo 11 metros de ancho, lo que significa que podría caber fácilmente dentro de la cúpula de la unidad del telescopio del VLT utilizada para observarlo, y que gira, además, el doble de rápido aproximadamente de lo que se pensaba, de manera que “un día en este asteroide dura sólo cinco minutos».

Los datos anteriores indicaban que el asteroide tenía alrededor de 30 metros de diámetro y completaba una rotación en aproximadamente 10 minutos.

“El menor tamaño y la rotación más rápida que hemos medido ahora harán la visita de Hayabusa2 aún más interesante, pero también todavía más desafiante”, según el coautor del estudio, Olivier Hainaut, astrónomo del ESO en Alemania, ya que la maniobra de aterrizaje, en la que la nave espacial “besa” el asteroide, será más difícil de realizar de lo previsto.

Las observaciones revelaron que el asteroide tiene una superficie brillante y probablemente se trate de un trozo sólido de roca, que puede haberse originado de un pedazo de un planeta o de otro asteroide.

Sin embargo, el equipo no pudo descartar por completo la posibilidad de que el asteroide esté formado por montones de escombros adheridos libremente.

«¡Lo interesante de esta historia es que descubrimos que el tamaño del asteroide es comparable al tamaño de la nave espacial que lo visitará! Y pudimos caracterizar un objeto tan pequeño usando nuestros telescopios, lo que significa que, en el futuro, podemos hacerlo con otros objetos”, afirmó Santana-Ros, afiliado también a la Universidad de Barcelona (España).

Por su parte, Hainaut subrayó que además, ahora los científicos saben que pueden «·caracterizar incluso los asteroides peligrosos más pequeños que podrían impactar en la Tierra, como el que cayó en 2013 cerca de Chelyábinsk, en Rusia, y que era ligeramente más grande que KY26».

En su misión original, la nave espacial Hayabusa2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) exploró en 2018 el asteroide 162173 Ryugu, de 900 metros de diámetro, y en 2020 envió muestras del mismo de regreso a la Tierra.

Con el combustible restante, la nave espacial fue enviada a una misión extendida hasta 2031, año en el que se encontrará con1998 KY26, con el objetivo de aprender más sobre los asteroides de menor tamaño.

Será la primera vez que una misión espacial se encuentre con un pequeño asteroide, ya que todas las anteriores visitaron asteroides con diámetros de cientos o incluso miles de metros.