Nuevos detalles del informe que coloca otra vez a RD entre los países con mayores niveles de corrupción

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó hoy el indicador de corrupción más usado en todo el mundo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, el cual situó nuevamente a República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, dos puntos menos respecto al 2018.

Para la República Dominicana este indicador, elaborado por Transparencia Internacional, fue oficializado al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los datos arrojan que el país está lejos de alcanzar la meta propuesta por esta estrategia para el 2020, que fue de 51 puntos y 78 puntos para el 2030.

“De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2019, nuestro país ocupa el lugar 137 de 180 países, representando una pérdida de ocho puestos con respecto al ranking mundial del año 2019, lo que evidencia que no hemos avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana

Destacó que, en comparativa, dos países con puntuación similar a República Dominicana en el año 2018, Sierra Leona y Togo, mejoraron 3 y 1 puntos respectivamente su calificación con respecto al año anterior y en el caso de Sierra Leona, este país presentó un avance de 10 puestos en comparación con su ubicación en el ranking del 2018, esto a pesar de poseer un PIB per cápita 16 veces inferior al de la República Dominicana.

Según los resultados del IPC 2019, en el continente americano, la República Dominicana presenta una peor puntuación que el 78% de los países de la región, igualado en puntos con Paraguay (28 puntos) y solo mejor que 5 países del continente, Guatemala y Honduras (26 puntos), Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos). En esta categoría, los países con mejor puntuación en el índice son: Canadá con 77 puntos, Uruguay con 71, Estados Unidos con 69, Chile con 67, Bahamas con 64 y Barbados con 62. La puntuación promedio del continente es de 43 puntos. República Dominicana está 15 puntos por debajo del promedio continental.

El coordinador general de Participación Ciudadana informó que los países del mundo que obtuvieron la mejor puntuación son: Dinamarca y Nueva Zelandia con 87 puntos, Finlandia con 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85; Noruega con 84, Países Bajos con 82, Alemania y Luxemburgo con 80, Islandia con 78, Australia, Austria, Canadá y Reino Unido con 77, Hong Kong con 76 y Bélgica con 75.

Agregó que, en contraste, los países del mundo con menor puntuación en el IPC 2019 son: Somalia con 9 puntos, Sudan del Sur con 12, Siria con 13, Yemen con 15, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Sudan y Venezuela con 16, Corea del Norte con 17, República Democrática del Congo, Guinea Bissau, Haití y Libia con 18, Burundi, Congo y Turkmenistán con 19 y Camboya, Chad e Irak con 20.

“Para el año 2019, el índice encontró que un poco menos de un tercio de los países (32.7%) obtuvieron 50 o más puntos, mientras que la puntuación anual promedio de todos los países que integran el ranking fue de 43 puntos, lo que representa muy poca variación en los avances en materia de lucha contra la corrupción a nivel mundial con respecto a los datos del 2018, lo que significa que la corrupción sigue siendo un gran flagelo a nivel mundial”, señaló Heiromy Castro.

Transparencia Internacional, en su comunicado oficial, indicó que “los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis, y manifestó que “los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

“Frente a estos resultados, Participación Ciudadana llama a todas las autoridades nacionales y municipales y a todos los sectores políticos y sociales a prestar alta atención a estos datos que muestran que la corrupción ha aumentado según lo perciben sectores claves y la opinión pública, tomando en cuenta, además, que los efectos nocivos de la corrupción pueden sentirse más en un período electoral en que el crecimiento económico disminuirá con respecto a años anteriores”, sostuvo el coordinador general de PC, Heiromy Castro.

El crecimiento económico dominicano no ha generado mayor institucionalidad ni reducción de la corrupción.

Luego de un análisis de los datos ofrecidos por el IPC 2019 y el ingreso per cápita de los países que lo integran, Participación Ciudadana determinó que de 110 países con ingresos per cápita iguales o inferiores a la República Dominicana (aproximadamente US$ 8,050 dólares promedio por habitante según datos del Banco Mundial), el 62% de estos países presentan una puntuación y una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 superiores a los resultados obtenidos por la República Dominicana, pese a que se ha demostrado que los países con mejores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menores niveles de corrupción, un dato que se corrobora cuando se visualiza que los países con mejores ingresos per cápita se encuentran en lo más alto del ranking de este indicador suministrado por Transparencia Internacional.

Recomendaciones por parte de Transparencia Internacional

Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos:

1) Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política

2) Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;

3) Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;

4) Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;

5) Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;

6) Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;

7) Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.

En el año 2019, 180 países fueron incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción. La puntuación de cada país muestra la percepción sobre el nivel de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 significa que se lo percibe como la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. Los datos son extraídos a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios.