Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Con permiso de la ‘reina’ Taylor Swift, que desvelará el 3 de octubre su ya anunciado nuevo álbum, ‘The life of a showgirl’, los cuatro últimos meses de 2025 traen otros esperados trabajos como los de Robbie Williams, Ed Sheeran o el segundo disco de Cardi B tras siete años de ausencia.

– ‘The life of a showgirl’ (Republic records), Taylor Swift

Taylor Swift develará su álbum ‘The Life of a Showgirl’, inspirado en su gira mundial ‘The Eras Tour’ y el duodécimo de su carrera, el 3 de octubre y contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter en el tema que da nombre al disco.

Esta producción, grabada durante los conciertos europeos de la estrella pop, llega tan solo un año después de que lanzara ‘The Tortured Poets Department’, un proyecto de más de 30 canciones que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine.

Swift es productora del álbum junto a sus «mentores» Max Martin y Shellback con quienes trabajó para su álbum ‘Red’ y canciones como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ o ‘Wildest Dream’.

– ‘Britpop’ (Columbia records), Robbie Williams

Robbie Williams (Fuente externa)

El 10 de octubre saldrá a la venta el también anunciado nuevo álbum del británico Robbie Williams, ‘Britpop’, en el que homenajea a la música de su país. El primer sencillo de este trabajo es ‘Rocket», que Williams ha grabado con Tony Iommi, del grupo Black Sabbath.

Las nuevas composiciones del cantante y compositor llegan después del estreno de «Better Man», una película sobre su trayectoria personal y musical que fue lanzada a finales del pasado año.

– ‘Play’ (Gingerbread Man Records / Atlantic Records), Ed Sheeran

El británico Ed Sheeran regresa el 12 de septiembre con ‘Play’, un trabajo que ha definido como «una respuesta directa al periodo más oscuro» de su vida.

Previo al lanzamiento de ‘Play’ Sheeran publicó un primer adelanto ‘Azizam’ y ‘Old phone’, una canción acústica y de corte nostálgico que recuerdo a otros de sus anteriores temas.

– ‘Am I The Drama? (Atlantic records), Cardi B

Después de 7 años de su disco debut ‘Invasion of Yoour Privacy’, ganador de un Grammy, la rapera estadounidense Cardi B, sacará a la luz un nuevo trabajo el 19 de septiembre, ‘Am I The Drama?’.

Aunque últimamente se habla más de ella por las polémicas en las que se ha visto envuelta, la última, la supuesta agresión a un guardia de seguridad, la también compositora y actriz tiene una trayectoria llena de premios, que incluyen ocho ASCAP a la Música Pop y 23 Premios en total a la Música Rhythm & Soul.

– ‘Everybody Scream’ (Universal), Florence + The Machine

El grupo británico Florence And The Machine lanzará su nuevo álbum de estudio, el 31 de octubre, día de Halloween, titulado ‘Everybody Scream’.

Será el sexto disco de estudio de la banda de pop alternativo y el primero en tres años desde el lanzamiento de ‘Dance Fever’ en mayo de 2022, que llegó al número uno en las listas de ventas del Reino Unido.

Florence And The Machine no realizan giras desde 2023, a excepción de una actuación especial en el Royal Albert Hall en 2024 y la aparición estelar de Florence Welch como invitada en uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres en agosto del año pasado para cantar su colaboración ‘Florida!!!’.

– ‘Here For It All’, Mariah Carey

Otra estrella que se ha hecho esperar es Mariah Carey. La diva lanzó su último disco ‘The Rarities’ hace siete años. Desde entonces solo hemos tenido de ella solo versiones de aniversario de sus álbumes, algún tema nuevo como ‘Portrait’ o colaboraciones como la que hizo con Ariana Grande.

Ahora regresará, el 26 de septiembre y bajo su propio sello musical, con ‘Here for it All’, que incluirá once canciones entre las que están ‘Sugar Sweety Type Dangerous’ y ‘My Love,’ una cover del tema de Paul McCartney & Wings, y ‘Jesus I Do’, una colaboración con The Clark Sisters.

Otros artistas que publican este segundo cuatrimestre del año nuevos trabajo son Twenty One Pilots, que el 12 de septiembre lanzarán ‘Breach’ (Warner Music ), su octavo álbum de estudio o Bon Jovi.

La banda de rock estadounidense publicará el próximo 24 de octubre ‘Forever (Legendary Edition)’, un álbum de colaboración con versiones reinventadas del disco de 2024 junto a estrellas como Bruce Springsteen.

Y en los últimos meses del año podrían sorprender artistas como Rosalía, cuyo nuevo trabajo es uno de los más esperado de 2025.