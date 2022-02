Nuevos Samsung Galaxy S22 y S22+ innovación, potencia y rendimiento

En su tradicional evento GalaxyUnPacked, realizado el día de hoy de manera virtual, Samsung Electronics presentó los nuevos integrantes de la Serie S: el Galaxy S22 y S22+, dos dispositivos que ofrecen, innovación, potencia y rendimiento a tono con el ritmo de la vida actual.

Estos smartphones cuentan con un diseño audaz y materiales sostenibles, en sintonía con la vocación de responsabilidad con el medio ambiente de la marca surcoreana.

José Guerra, Gerente de Producto de Samsung Electronics en República Dominicana, presentó las innovadoras características de estos nuevos dispositivos, que, gracias a sus revolucionarias cámaras, prometen hacer que cada momento sea épico, sin importar que sea de día o de noche.

José Guerra

1. Resuma las principales características de los smartphones lanzados hoy en el Galaxy Unpacked 2022

R. Hoy presentamos la serie Galaxy S22, disponible en tres modelos, diseñada para hacer que su día a día sea épico.

Tenemos el Galaxy S22 y Galaxy S22+, diseñados para los que quieren dispositivos que impulsen la creatividad y la autoexpresión, con cámaras dinámicas, procesamiento de imágenes mejorado y pantallas grandes y brillantes.

Estos dos equipos ofrecen nuestras mejores experiencias de cámara hasta el momento. Con las características de Nightography para videos y fotos nocturnas más suaves y claros, nos propusimos llevar su creatividad a otro nivel, comenzando con la cámara de su teléfono inteligente.

El Galaxy S22/S22+ vienen equipados con pantallas más brillantes que son más inteligentes que nunca. Por primera vez en la historia de los teléfonos inteligentes Samsung, también puede experimentar un rendimiento épico con el último procesador de 4 nm. Asociado con capacidades 5G mejoradas, puede jugar, transmitir y trabajar en todas sus aplicaciones favoritas con una facilidad increíble. Y esas experiencias en Galaxy S22/S22+ se hacen aún mejores con nuestras baterías de larga duración que te darán energía durante más de un día con una sola carga.

La configuración de cámara lineal mejorada y la elegante carcasa de la cámara pueden combinar con el color del cuerpo del dispositivo para lograr un diseño impecable y claramente moderno.

Para aquellos que quieren el teléfono premium definitivo que pueda hacer todo esto y más, hemos creado una experiencia móvil Galaxy completamente nueva: EL Galaxy S22 Ultra, que establece un nuevo estándar de lo que puede ser un teléfono inteligente.

Galaxy-S22-Ultra

El Galaxy S22 Ultra es una potencia con el mismo diseño llamativo y simple que a todos encanta del Note, con una cámara de nivel profesional de próxima generación y capacidades de visualización. Por primera vez en la Serie S, el S Pen exclusivo de Galaxy viene incorporado para que pueda escribir y dibujar en la pantalla expansiva del Galaxy S22 Ultra y disfrutar de una sensación más realista de lápiz a papel.

La cámara del Galaxy S22 Ultra le garantiza obtener las mejores imágenes y videos posibles, ya sea en conferencias de trabajo, viendo películas o manteniéndose conectado con sus seres queridos. Y con las funciones avanzadas de Nightography del Galaxy S22 Ultra, tu creatividad no se detiene solo porque oscurece.

Y con carga superrápida de 45 W, Galaxy S22 Ultra es un dispositivo que realmente te mantiene conectado en cualquier lugar. Este es el dispositivo Ultra más poderoso que jamás hayamos creado, desbloqueando experiencias móviles totalmente nuevas.

2. ¿Cómo ha afectado a Samsung la escasez de chips? ¿Tendrá algún impacto en el lanzamiento y la disponibilidad de la serie Galaxy S22?

R: La volatilidad actual del mercado de semiconductores se siente en toda la industria tecnológica y más allá. En Samsung, estamos haciendo todo lo posible para mitigar el impacto y continuaremos trabajando diligentemente con nuestros socios para superar los desafíos de suministro, pero no tenemos nada más que compartir en este momento.

3. A lo largo de los años, la marca Note ha creado una base de seguidores leales. ¿Por qué decidieron eliminar la línea?

R: Al igual que Note, Galaxy S22 Ultra fue diseñado para aquellos que necesitan un teléfono que los ayude a hacerlo todo. Eso significa tomar los aspectos favoritos de los fanáticos de la Serie Note (el S Pen incorporado, la pantalla grande y el mejor rendimiento de su clase) y fusionarlos con las capacidades creativas de la Serie S para brindarles a los usuarios nuestro Ultra más poderoso hasta el momento. Galaxy S22 Ultra es el Note, y aún más, incluido el S Pen, la batería de larga duración, el increíble rendimiento y la durabilidad, con el beneficio adicional de la experiencia de cámara de nivel profesional de los dispositivos de la serie S.

4. ¿Cómo continuarán innovando los productos Samsung para que sean más sostenibles?

R: Samsung siempre ha desafiado lo que es posible con la tecnología y continuaremos repensando la forma en que se utilizan los recursos de nuestro planeta. Sabemos que el trabajo no termina con el Galaxy S22 y estamos comprometidos a escalar nuestros esfuerzos a través de Galaxy for the Planet.

Anunciado en agosto de 2021, Galaxy for the Planet describe una serie de acciones climáticas tangibles en MX Business que nos ayudan a adoptar prácticas más sostenibles en todos los aspectos de nuestros productos, desde cómo están diseñados hasta cómo están empaquetados. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proporcionar a las personas los mejores productos del mercado, para ellos y para nuestro planeta. El lanzamiento del Galaxy S22 marca un hito increíble en nuestro viaje para avanzar hacia un futuro más sostenible.

5. En enero lanzaron el Galaxy S21 FE y ahora esta serie S22 ¿Por qué anuncian los teléfonos tan pronto?

R: Con el comienzo de un nuevo año, luego de uno especialmente desafiante en todo el mundo, hemos visto expandirse la diversidad de requisitos que los consumidores tienen para sus dispositivos móviles.

Los consumidores quieren, y merecen, la libertad de elegir un dispositivo y una experiencia que sean adecuados para ellos. Las personas pasan más tiempo que nunca en sus teléfonos, convirtiéndose rápidamente en una herramienta esencial.

La innovación no se ha ralentizado. De hecho, hemos acelerado nuestras nuevas innovaciones para que los consumidores puedan beneficiarse ahora. Es por eso que traemos el Galaxy S22 a los consumidores antes: una línea de teléfonos épicos diseñada para este momento y más allá.