Números de las loterías de este domingo 12 de octubre 2025

  • Hoy
Lotería

Nacional 1

Juega + Pega +
18 04 07 26 03

Gana Más
75 72 35

Lotería Nacional
64 98 81

Leidsa 1 1

Pega 3 Más
49 18 06

Loto Pool
18 21 22 24 26

Super Kino TV
03 04 05 08 17 22 24 25 33 38 40 42 45 52 53 68 71 73 77 80

Quiniela Leidsa
26 48 58

Real 1

Quiniela Real
76 30 88

Loto Pool
14 98 39 23

Loteka 1

Quiniela Loteka
23 89 41

Mega Chances
09 54 18 62 97

Americanas 1

New York 3:30
13 13 07

New York 11:30
42 56 92

Florida Día
89 64 53

Florida Noche
32 02 52

Primera 1

La Primera Día
23 03 02

Primera Noche
70 63 12

Loto 5
22 04 12 34 27 08

Lee más: ¿La suerte te tocó? Números ganadores de las loterías

La Suerte 1

La Suerte MD
06 81 59

La Suerte 6PM
92 55 67

Lotedom 1

LoteDom
14 93 68

El Quemaito Mayor
85

King 1

King Lottery 12:30
95 14 57

King Lottery 7:30
37 20 95

985 1

Anguila 10:00 AM
97 74 20

Anguila 1:00 PM
67 48 96

Anguila 6:00 PM
66 03 26

Anguila 9:00 PM
33 70 34

Digo