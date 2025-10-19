Números ganadores de la lotería este sábado 18 de octubre: ¿Saliste agraciado?

Nacional
24 09 09 05 25
66 46 15
18-10
Lotería Nacional
24 56 74
Leidsa
18-10
Pega 3 Más
44 10 43
18-10
Quiniela Leidsa
16 36 61
18-10
Loto Pool
05 08 23 28 31
18-10
Lea más: Números ganadores de la lotería este viernes 17 de octubre: ¿La pegaste?
Super Kino TV
01 05 07 11 16 20 39 42 44 47 54 55 56 57 66 69 70 72 75 77
18-10
Loto – Super Loto Más
07 14 17 18 23 36 04 01
Loteria Real
18-10
Loto Pool
45 02 04 84
18-10
Quiniela Real
62 53 72
17-10
Loto Real
12 13 17 20 29 37
8.98 MM – 22.45 MM
Loteka
18-10
Quiniela Loteka
21 60 24
18-10
Mega Chances
09 01 81 98 30
Americanas
18-10
Florida Día
58 06 57
18-10
New York Tarde
98 93 87
18-10
Florida Noche
08 76 84
18-10
New York Noche
92 00 90
17-10
Mega Millions
09 21 27 48 56 10
$625 MM
18-10
PowerBall
03 11 27 40 58 10 3X
18-10
Cash 4 Life
23 39 33 10 48 04
La Primera
18-10
La Primera Día
41 49 86
18-10
Primera Noche
45 40 81
18-10
Loto 5
24 29 02 33 36 02
La Suerte
18-10
La Suerte 12:30
27 82 85
18-10
La Suerte 18:00
79 02 90
LoteDom
18-10
Quiniela LoteDom
50 17 32
18-10
El Quemaito Mayor
20
Anguila
18-10
Anguila Mañana
65 16 56
18-10
Anguila Medio Día
99 90 29
18-10
Anguila Tarde
36 55 24
18-10
Anguila Noche
24 02 99
King Lottery
18-10
King Lottery 12:30
60 98 17
18-10
King Lottery 7:30
43 96 66