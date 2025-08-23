El periódico Hoy te comparte un resumen con los resultados de las principales loterías correspondientes a este viernes 22 de agosto de 2025.

Nacional

Juega + Pega +

04 09 15 03 25

Gana Más

35 40 10

Lotería Nacional

99 72 29

Leer más: Estos son los números ganadores de las loterías de este jueves 21 de agosto

Leidsa

Pega 3 Más

06 21 11

Loto Pool

03 05 24 27 28

Super Kino TV

01 06 07 10 16 18 19 20 28 29 41 43 47 49 61 62 69 70 77 79

Quiniela Leidsa

78 71 97

Loto – Súper Loto Más

02 17 18 24 26 38 01 10

Real

Quiniela Real

14 10 46

Loto Pool

70 95 59 55

Loto Real

01 07 20 21 26 36

Loteka

Quiniela Loteka

06 76 25

Mega Chances

87 25 08 98 25

La Primera

La Primera Día

22 78 57

Primera Noche

60 50 21

Loto 5

04 33 27 22 23 09

Internacionales

New York 3:30

18 98 20

New York 11:30

08 24 68

Florida Día

12 15 67

Florida Noche

84 77 94

Mega Millions

18 30 44 48 50 12

PowerBall

31 59 62 63 65 05 2X

La Suerte

La Suerte 12:30

01 64 08

La Suerte 18:00

67 72 85

LoteDom

Quiniela LoteDom

85 84 90

El Quemaito Mayor

18

King Lottery

12:30

47 29 13

07:30

60 87 96