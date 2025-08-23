El periódico Hoy te comparte un resumen con los resultados de las principales loterías correspondientes a este viernes 22 de agosto de 2025.
Nacional
Juega + Pega +
04 09 15 03 25
Gana Más
35 40 10
Lotería Nacional
99 72 29
Leidsa
Pega 3 Más
06 21 11
Loto Pool
03 05 24 27 28
Super Kino TV
01 06 07 10 16 18 19 20 28 29 41 43 47 49 61 62 69 70 77 79
Quiniela Leidsa
78 71 97
Loto – Súper Loto Más
02 17 18 24 26 38 01 10
Real
Quiniela Real
14 10 46
Loto Pool
70 95 59 55
Loto Real
01 07 20 21 26 36
Loteka
Quiniela Loteka
06 76 25
Mega Chances
87 25 08 98 25
La Primera
La Primera Día
22 78 57
Primera Noche
60 50 21
Loto 5
04 33 27 22 23 09
Internacionales
New York 3:30
18 98 20
New York 11:30
08 24 68
Florida Día
12 15 67
Florida Noche
84 77 94
Mega Millions
18 30 44 48 50 12
PowerBall
31 59 62 63 65 05 2X
La Suerte
La Suerte 12:30
01 64 08
La Suerte 18:00
67 72 85
LoteDom
Quiniela LoteDom
85 84 90
El Quemaito Mayor
18
King Lottery
12:30
47 29 13
07:30
60 87 96