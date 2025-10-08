«Nunca anduvo en pasos malos”: Familiares de dominicano torturado y asesinado en Puerto Rico

Este miércoles fue identificado como Eliezer Derickson Arias, oriundo de Samaná, República Dominicana, uno de los cinco hombres que fueron torturados, asesinados y abandonados desnudos en distintas áreas públicas de Puerto Rico.

Su padre, Fulgencio Arias, expresó que espera la repatriación del cuerpo para darle cristiana sepultura en el país.

Mientras que su hermana, Adela Derickson, pidió respeto ante los comentarios que circulan sobre la víctima.

«Nosotros queremos traerlo para acá porque tenemos ya tres años que no lo vemos. Él era muy bueno, un muchacho muy trabajador«, dijo en CDN, al tiempo que añadió que «la gente anda haciendo comentarios de él que no son ciertos. Mi hermano nunca anduvo en pasos malos«.

Adela señaló que si su hermano tuvo algún problema, desconocen los detalles.

«Quizás andaba con unas amistades, porque hay juntiñas que llevan a uno a eso», expresó.

Sobre el caso

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), tres de los cuerpos fueron encontrados apilados cerca de una iglesia en Carolina, al este de San Juan, el martes. Dos de esas víctimas fueron identificadas el miércoles.

Los otros dos cuerpos fueron hallados el mismo día en Santurce, otro sector de la capital. Una de esas víctimas era un joven de 18 años.

Según las autoridades, los cinco cadáveres presentaban marcas similares, por lo que no descartan que los crímenes estén vinculados al narcotráfico, aunque se investigan otros posibles móviles.

“Probablemente tiene que ver con narcotráfico, pero no vamos a descartar otros ángulos”, declaró el superintendente de la Policía, Joseph González, citado por AP y el diario El Nuevo Día.

Puerto Rico, con una población de 3.2 millones de habitantes, ha sido considerado una ruta de tránsito de drogas hacia Estados Unidos y otros destinos. La isla ha registrado 344 asesinatos en lo que va de año, frente a 379 en el mismo período del año pasado.

